Sheinbaum reprueba restricciones para acceder a playas de Tulum: Esto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del día, que están marcando la pauta de la agenda nacional. En la edición de este jueves 16 de octubre, conoce porqué la presidenta Claudia Sheinbaum mandó un contundente mensaje al alcalde de Tulum.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Restaurante El Atracadero es hallado a 537 kilómetros mar adentro

El paso de las recientes lluvias al norte de Veracruz provocó el desplazamiento del restaurante flotante conocido como El Atracadero, un establecimiento emblemático de Tuxpan, que fue arrastrado por la corriente hasta las cosas del sur del estado.

160 localidades se encuentran incomunicadas debido a las lluvias

El Gobierno de México informó avances en la atención a distintas comunidades afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en cinco estados de la República Mexicana, señalando que 160 localidades se encuentra incomunicadas hasta el día de hoy.

Sheinbaum reprueba restricciones del alcalde Diego Castañón en playas de Tulum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acceso a las playas no debe estar limitado a quien tiene recursos económicos, luego de que el alcalde de Tulum, Diego Castañón, anunciara ciertas restricciones para que las personas puedan disfrutar de los espacios públicos.



Fuente: Tribuna del Yaqui