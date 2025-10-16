Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por las intensas lluvias en México: Protección Civil

Ciudad de México.- Hoy, jueves 16 de octubre de 2025, se cumple una semana de las fuertes y atípicas lluvias que azotaron el Golfo de México y la zona centro del país, las cuales provocaron deslaves e inundaciones en más de 100 municipios. Si bien el Gobierno Federal ha enviado apoyos a esas regiones, el desastre continúa. Ahora, se confirmó que el número de víctimas mortales subió a 70.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, en su informe más reciente, señaló que, por desgracia, el número de muertos tras las fuertes lluvias en cinco entidades de México subió a 70, en tanto que las víctimas desaparecidas (personas no localizadas) se mantienen en 72. La titular de la dependencia apuntó que la emergencia continúa en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde aún se mantienen labores de búsqueda, rescate y apoyo a la población afectada.

??Aumenta a 70 la cifra de muertos por las lluvias.



Hay 72 personas no localizadas.



-Veracruz: 30 muertos / 18 desaparecidos

-Hidalgo: 21 muertos / 49 desaparecidos

-Puebla: 18 muertos / 5 desaparecidos

-Querétaro: 1 muerto

-SLP: sin víctimas



A la fecha de publicación de esta nota, se reportan 111 municipios con daños y 160 localidades incomunicadas, aunque el número de zonas aisladas ha ido disminuyendo conforme se restablecen caminos y servicios básicos.

Actualización de daños por entidades tras lluvias

En Puebla, las lluvias han provocado 18 muertes y cinco personas desaparecidas. En Veracruz, el saldo asciende a 30 fallecidos y 18 no localizados, mientras que en Hidalgo se contabilizan 21 muertos y 49 desaparecidos. En Querétaro se registró una persona fallecida y en San Luis Potosí no hay víctimas ni desaparecidos confirmados.

Como te hemos informado en TRIBUNA, las precipitaciones intensas de la semana pasada (atípicas, pese a la temporada de huracanes) ocasionaron inundaciones severas, deslaves y daños estructurales en miles de viviendas, así como afectaciones a carreteras, puentes y redes de energía eléctrica. Autoridades federales, estatales y municipales trabajan de manera conjunta para acelerar la rehabilitación de caminos y la entrega de ayuda humanitaria a las zonas más dañadas.

La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asumió directamente el mando de la estrategia de respuesta ante la emergencia. La mandataria participa en las reuniones nocturnas del Comité Nacional de Emergencias, en las que se evalúan los avances de las labores de rescate y apoyo, junto con los gobernadores de los estados afectados y miembros del gabinete federal.

