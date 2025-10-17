Frente frío y onda tropical provocarán lluvias y bajas temperaturas HOY 17 de octubre en México

Ciudad de México.- El clima en México sigue mostrando contrastes este viernes 17 de octubre de 2025. Mientras en el norte del país el Frente Frío número 7 provocará descensos de temperatura y rachas de viento, en el sur y sureste se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y oleaje elevado. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes varios fenómenos mantienen activa la atmósfera en el país. Una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, generará lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en las costas oaxaqueñas.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

Al norte, el frente frío número 7 continúa extendido cerca de la frontera mexicana y, al interactuar con una vaguada en niveles medios y con la corriente en chorro subtropical, provoca descenso de temperatura, vientos fuertes y chubascos en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango. Más tarde, se prevé que este sistema se desplace hacia el sur de Estados Unidos (EU), mientras una línea seca se establecerá sobre Coahuila, generando rachas de viento intensas y posible formación de torbellinos.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país, combinado con la humedad que entra desde ambos litorales, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste, además de precipitaciones en la Península de Yucatán. Finalmente, la Onda Tropical número 38 recorrerá el sureste del territorio, generando lluvias intensas en las regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco de Chiapas.

uD83CuDF00La zona de #BajaPresión que se encuentra al sur de las costas de #Oaxaca, en el océano #Pacífico, presenta 40 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Síguenos y mantente informado sobre su evoluciónuD83DuDC47 pic.twitter.com/nZB6ko4Pw0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros [mm]): Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco).

(75 a 150 milímetros [mm]): Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste y costa) y Quintana Roo (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (norte), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Tlaxcala (sur).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui