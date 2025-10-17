Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2861 de la Lotería Nacional de este viernes 17 de OCTUBRE

Ciudad de México.- Hoy viernes 17 de octubre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2861, el que hace alusión al 25 aniversario del Archivo Histórico IPN.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2861
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
