Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2861 de la Lotería Nacional de este viernes 17 de OCTUBRE

Lotería Nacional

Hoy es día de Sorteo Superior No. 2861 en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy viernes 17 de octubre de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista COMPLETA de ganadores de este día. Hoy se realiza el Sorteo Superior No. 2861, el que hace alusión al 25 aniversario del Archivo Histórico IPN.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2861

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui

