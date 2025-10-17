Mexicanos mueren en accidente aéreo, Sheinbaum defiende impuesto a refrescos y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información a nivel nacional ha estado muy movida este viernes 17 de octubre, por lo que podría resultar complicado mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano. Si tú deseas mantenerte informado sobre los acontecimientos que marcaron la pauta en México antes de que arranque el fin de semana, quédate a ver y leer la edición del Tribuna Top 3 este viernes 17 de octubre.

Sheinbaum defiende impuesto a refrescos y bebidas azucaradas

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el reciente incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas; la mandataria morenista aseguró que la medida tiene un propósito de salud pública más que recaudatorio.

Exreina de belleza es detenida por asesinar a capo de Los Arellano Félix

Una modelo sinaloense, de nombre Lidia Vanessa Gurrola Peraza, fue detenida el pasado 9 de octubre de 2025, en EU, luego de ser vinculada con el asesinato de un hombre apodado 'El Chato'. Este sujeto fue identificado como un presunto operador del Cártel de Los Arellanos y se dijo que la implicada sostenía una relación con él.

Tres mexicanos pierden la vida en accidente aéreo en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de tres personas en un accidente aéreo, en la ciudad de Michigan, EU; el consulado afirmó que ya se contactó a las familias de los difuntos y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación.

