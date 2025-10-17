Suman 72 muertos y 48 desaparecidos por lluvias en cinco estados de México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 17 de octubre, instruyó a su Gabinete informar sobre las acciones que se han realizado tras los desastres derivados de las fuertes lluvias en México. Lamentablemente, se confirmó que el número de muertos subió a 72.

De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno de México, el los cinco estados más afectados por las lluvias (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, donde se reportaron inundaciones, deslaves y daños en infraestructura vial y comunidades) el número de víctimas subió a 72, mientras que la cifra de personas no localizadas bajó y ahora se mantiene en 48.

Los trabajos de rescate continúan en diferentes zonas de México. Foto: Facebook

Gobierno Federal explica sobre acciones tras lluvias

En detalle, Puebla reportó afectaciones en 23 municipios, con 18 personas muertas y cinco desaparecidas. Veracruz es el estado con mayor número de víctimas, registrando 32 fallecimientos y 18 desaparecidos en 40 municipios afectados, según lo expuesto por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Hidalgo contabiliza 28 municipios con daños, 21 muertos y 29 personas aún no localizadas.

Querétaro presentó un deceso en ocho municipios afectados, mientras que San Luis Potosí no ha reportado víctimas mortales ni desaparecidos, aunque sí se registraron afectaciones en 12 municipios.

Para informar a la población sobre los daños y la evolución de la emergencia, el Gobierno de México habilitó el micro sitio www.gob.mx/reporteporlluvias, donde se concentra información oficial y actualizaciones sobre las afectaciones en las cinco entidades.

En los últimos días, las labores de recuperación y apertura de caminos han avanzado significativamente. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), señaló que entre el 14 y el 17 de octubre el número de comunidades incomunicadas se redujo de 288 a 127, gracias a la reapertura de 161 vías. Además, se ha implementado una aplicación que permite registrar en tiempo real los daños mediante evidencia fotográfica, con el fin de priorizar intervenciones y verificar el avance de los trabajos de manera más eficiente.

Actualmente, se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra. Adicionalmente, otras 375 máquinas y cuatro mil 500 personas están dedicadas a labores de limpieza y recuperación. En total, el funcionario federal indicó que cerca de nueve mil trabajadores y casi mil máquinas participan en las tareas de atención y recuperación de los daños ocasionados por las lluvias.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'