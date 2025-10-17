Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 17 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 17 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 6:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes del colectivo Hasta Encontrarles CDMX se encontrarán en la estación Chabacano (líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro). Abordarán el transporte para concluir con la primera parte de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

De igual forma, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Tlalpan, Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud se reunirá en el Hotel Royal Pullman. Exigen la provisión de insumos suficientes; el pago retroactivo correspondiente; la entrega de uniformes; el pago adecuado de las primas dominicales, y una mayor transparencia en los procesos de reclutamiento y basificación del personal, con el fin de garantizar condiciones laborales justas y equitativas.

Tráfico en CDMX hoy 17 de octubre

Asimismo, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del colectivo La Comuna 4:20 se concentrarán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y el Jardín Luis Pasteur. Se trata de espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como lugares de diálogo político, con el propósito de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

#TómaloEnCuenta ?? Hallarás afectación vial por tráiler con falla mecánica sobre Avenida Insurgentes Norte en dirección al sur y Andrés A. Osuna, colonia San Pedro Zacatenco, @TuAlcaldiaGAM.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/DI4OshOlYC — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 17, 2025

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, Estudiantes Organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirán en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. Realizarán una asamblea interuniversitaria para organizar el plan de acción a seguir en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio: instalación de comedores subsidiarios; sensibilización en torno a cuestiones de género; revisión de los protocolos de inclusión; actualización de los planes de estudio; implementación de protocolos de seguridad en las escuelas, y ruptura de relaciones con gobiernos que fomenten o perpetúen las agresiones en Medio Oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui