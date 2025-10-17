¿Visitas de lujo? Museos y zonas arqueológicas en México podrían duplicar sus precios en 2026

Ciudad de México.- Prepara la cartera, porque el gobierno federal trae entre manos una propuesta para que las entradas a tus museos y zonas arqueológicas favoritas peguen un brinco monumental. Y no es cualquier subida: El aumento podría ser de hasta 223%, lo que sin duda hará que te lo pienses dos veces antes de visitar estos recintos.

Todo viene en una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos. El pretexto es juntar el dinero que se necesita para darle mantenimiento, conservar y hasta investigar nuestro patrimonio cultural. En pocas palabras, que con el dinero que pagues se cubran los gastos de estos lugares históricos.

Diputados aprueban aumentar el precio de los museos. Créditos: Internet

Este anuncio se relaciona con los datos ofrecidos por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien dio a conocer, de enero a julio de 2025, los museos del país registraron 6.8 millones de visitantes.

Para que no te agarren por sorpresa, aquí te dejamos un desglose de los aumentos, según las categorías que se propusieron:

Categoría 1, los pesos pesados : Aquí están los consentidos, como el Museo Nacional de Historia y el Museo de Antropología. El plan es que la entrada cueste $209 pesos, lo que significa un aumento del 135%, actualmente se cobran $100 pesos y existe la gratuidad para nacionales y extranjeros con residencia los días domingo.. Otros sitios que entran en esta lista son las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Monte Albán, Tajín y Xcaret. ¿La buena noticia? Para esto personas con ciudadanía mexicana y extranjeros con residencia tendrán un 50% de descuento.

: Aquí están los consentidos, como el Museo Nacional de Historia y el Museo de Antropología. El plan es que la entrada cueste $209 pesos, lo que significa un aumento del 135%, actualmente se cobran $100 pesos y existe la gratuidad para nacionales y extranjeros con residencia los días domingo.. Otros sitios que entran en esta lista son las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Monte Albán, Tajín y Xcaret. ¿La buena noticia? Para esto personas con ciudadanía mexicana y extranjeros con residencia tendrán un 50% de descuento. Categoría 2, para los que ya son clásicos : Si lo tuyo es el Museo Nacional de San Carlos o el Museo Nacional de Arquitectura (Palacio de Bellas Artes), prepárate para pagar $156.75 pesos. Es un aumento del 135% para los $95 pesos que hoy se cobran. Aunque aquí, el descuento para la banda que vive en México será de 45%.

: Si lo tuyo es el Museo Nacional de San Carlos o el Museo Nacional de Arquitectura (Palacio de Bellas Artes), prepárate para pagar $156.75 pesos. Es un aumento del 135% para los $95 pesos que hoy se cobran. Aunque aquí, el descuento para la banda que vive en México será de 45%. Categoría 3, los recintos más íntimos: En este grupo están el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Laboratorio Arte Alameda. Para estos, el cobro sería de $143.69 pesos, un salto de 223% respecto al precio actual de $60 pesos. Si bien es el aumento más alto, los descuentos para residentes se mantienen en 45%.

Nuevos costos para museos sitios arqueológicos en México. Créditos: Internet

Con el debut del Tren Maya, el gobierno se sacó de la manga una categoría nueva para los recintos que estarán en su ruta, como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún. En estos lugares, la entrada será de $104 pesos. ¿La mala noticia? Aquí no habrá descuentos. Ya que todos, sin excepción, tendrán que pagar el precio completo. La razón, según la iniciativa, es fomentar el conocimiento de las culturas ancestrales y garantizar que la gente pueda visitarlos.

A pesar de los cambios, la cultura seguirá siendo un espacio para aprender, inspirarse y reconectar con la historia. Solo que habrá que planearla con más cuidado, transformando la visita en una experiencia que combine entretenimiento, educación y estilo de vida.

