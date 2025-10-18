Hoy No Circula Sabatino: Autos que no transitan en CDMX este sábado 18 de octubre del 2025

Ciudad de México.- Siguiendo las normativas diarias, una vez más se han difundido las condiciones para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 18 de octubre del 2025, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para actualizar la información de los autos que no podrán transitar por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México, ante la contingencia ambiental.

Con la intención de darle un respiro al medio ambiente, y buscar mitigar el daño al planeta tierra y toda la contaminación, personas especializadas en el cambio climático, decidieron crear este programa denominado Hoy No Circula, por lo que diariamente se cambian los autos que pueden movilizarse, y cuales no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia.

En esta ocasión, al no considerarse que haya más smoke en el ambiente se ha determinado que no hay doble contingencia y el programa se sigue normal, por lo que los autos que deben permanecer inmovilizados por ser el tercer sábado del mes de octubre, son los que cuenten con los hologramas de verificación 1, y la terminación de placas NON, y hologramas que terminen en 2, además de los vehículos con placas foráneas. Mientras que serán los vehículos con holograma en cero y doble cero, los eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga y con pase turístico de la CDMX, los que pueden circular a diario.

¡Buenos días! uD83CuDF1E El programa #HoyNoCircula en el 3er sábado de octubre en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas. uD83DuDE95uD83DuDE97uD83DuDE98uD83DuDE99 #FelizSábado pic.twitter.com/oPia8IhzoM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 18, 2025

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

Reúnen #CAMe y @SEDATU_mx a especialistas para fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias en torno a la implementación de Zonas de Baja Emisión en las ciudades. pic.twitter.com/snD6oeg30q — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui