Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 18 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 18 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, llevará a cabo el Partido Acción Nacional una marcha desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia. La marcha Del Relanzamiento, bajo el lema Estamos Unidos Mexicanos, marca el inicio de una nueva era para reafirmar su identidad, renovar su visión y conectarse con la ciudadanía, buscando volverse un espacio en donde se encuentren causas, esperanza y resultados para un México mejor.

De hecho, a las 08:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se concentrarán miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en el Deportivo Lázaro Cárdenas, ubicado en Av. H. Congreso de la Unión y Av. del Taller, Col. El Parque. Se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones, en la que se elegirá al nuevo comité para el periodo sindical 2025-2029, mediante el voto libre, secreto y directo de las bases.

Un poco más tarde, alrededor de las 11:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán integrantes del Campamento de la Resistencia Civil Pacífica y Permanente en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Protestarán contra la Ley de Amparo y la inacción de las autoridades ante el desbordamiento del río Cazones, en el estado de Veracruz, por lo que 308 municipios sufrieron severos daños.

Finalmente, a las 16:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, personal del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México se reunirá en la Cancha de Baloncesto Zacapa. Se realizará una asamblea informativa en la que se darán a conocer los avances, retos y resultados alcanzados en la demarcación. No se descarta la presencia de simpatizantes y comités vecinales en el evento.

