Frente Frío y LLUVIAS intensas marcan el clima en México HOY DOMINGO 19 de octubre

Ciudad de México.- El domingo 19 de octubre de 2025 amaneció con contrastes marcados en el clima de México: mientras en el norte predominará el calor y el cielo despejado, el sureste enfrentará condiciones inestables con lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Para que tomes las precauciones necesarias este día, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completos.

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo una serie de canales de baja presión, junto con una zona de inestabilidad atmosférica al sureste de Chiapas, mantendrán la presencia de lluvias de fuertes a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Conoce los detalles del clima en México para este domingo. Foto: Conagua

El fenómeno se combina con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, lo que reforzará la nubosidad en el sur del país. Al mismo tiempo, el Frente Frío número 8 continuará su desplazamiento por el noreste, generando chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío que lo impulsa provocará un descenso de temperatura en esa región y ráfagas de viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora, tanto en el interior como en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

En el centro y occidente del país, un canal de baja presión mantendrá condiciones de lluvias dispersas en Michoacán, Colima, Jalisco y Morelos, además de un ambiente templado por la tarde. En la Ciudad de México (CDMX), Tlaxcala y Querétaro, las precipitaciones serán ligeras y de corta duración, con intervalos de cielo nublado y viento moderado.

El SMN advierte que las lluvias más fuertes podrían reducir la visibilidad, provocar encharcamientos e inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, especialmente en el sur y sureste del territorio.

En cuanto a temperaturas, el ambiente más caluroso se concentrará en el norte y península de Yucatán, con máximas de 35 a 40°C en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cambio, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua registrarán mínimas de hasta 0°C o menos, con amaneceres fríos y posibles heladas aisladas.

Para el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35°C, con un ambiente cálido en estados como Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)