Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1723 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 19 de octubre

¿La suerte está de tu lado este domingo 19 de octubre? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1723 de la Lotería Nacional

Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1723 Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy domingo 19 de octubre de 2025 es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1723, que hace alusión a la Feria de Pachuca 2025.

"Este diseño conmemorativo del boleto de Lotería Nacional para la Feria de San Francisco Pachuca 2025 proyecta una identidad vibrante, moderna y festiva. Los colores neón (magenta, verde y azul) evocan energía, dinamismo y juventud, transmitiendo la grandeza y vitalidad de la feria más importante de Hidalgo. La tipografía orgánica y llamativa de San Francisco refuerza la idea de celebración y cercanía con la gente, mientras el eslogan '¡Late con orgullo!' conecta emocionalmente con el público al resaltar identidad y pertenencia", señala el boletín de la Lotería Nacional.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1723 de hoy 19 de octubre

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

