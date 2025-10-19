Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1723 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 19 de octubre

Ciudad de México.- Hoy domingo 19 de octubre de 2025 es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1723, que hace alusión a la Feria de Pachuca 2025.
"Este diseño conmemorativo del boleto de Lotería Nacional para la Feria de San Francisco Pachuca 2025 proyecta una identidad vibrante, moderna y festiva. Los colores neón (magenta, verde y azul) evocan energía, dinamismo y juventud, transmitiendo la grandeza y vitalidad de la feria más importante de Hidalgo. La tipografía orgánica y llamativa de San Francisco refuerza la idea de celebración y cercanía con la gente, mientras el eslogan '¡Late con orgullo!' conecta emocionalmente con el público al resaltar identidad y pertenencia", señala el boletín de la Lotería Nacional.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1723 de hoy 19 de octubre
Premio Mayor: 7 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 1,100,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 176,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 88,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 61,600 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui