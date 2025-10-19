Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1723 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 19 de octubre

Ciudad de México.- Hoy domingo 19 de octubre de 2025 es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1723, que hace alusión a la Feria de Pachuca 2025.

"Este diseño conmemorativo del boleto de Lotería Nacional para la Feria de San Francisco Pachuca 2025 proyecta una identidad vibrante, moderna y festiva. Los colores neón (magenta, verde y azul) evocan energía, dinamismo y juventud, transmitiendo la grandeza y vitalidad de la feria más importante de Hidalgo. La tipografía orgánica y llamativa de San Francisco refuerza la idea de celebración y cercanía con la gente, mientras el eslogan '¡Late con orgullo!' conecta emocionalmente con el público al resaltar identidad y pertenencia", señala el boletín de la Lotería Nacional.

Hoy realizaremos el #SorteoZodiaco No. 1723, alusivo a la Feria de Pachuca 2025.



Compra tus cachitos en https://t.co/T1aQNOCb9w o con tu billetero.



Comenzamos en punto de las 20:00 h. ?#GanasTúGanaMéxico #LoteríaNacional pic.twitter.com/fbDJLjWa3l — Lotería Nacional (@lotenal) October 19, 2025

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1723 de hoy 19 de octubre

Premio Mayor: 7 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 1,100,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 176,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 88,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 61,600 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui