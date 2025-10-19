Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 19 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 18 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 8:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se concentrarán en el Monumento a la Revolución. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se llevará a cabo la Caminata Rosa: Revolución por la Vida, con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y la prevención, así como fomentar la educación sobre autoexploración mamaria, la realización de exploraciones clínicas y mastografías.

Un poco más tarde, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo La Comunica 4:20 se reunirá en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, así como en el Jardín Luis Pasteur. Serán espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 19 de octubre

De igual manera, a las 10:00 horas, en las alcaldías Miguel Hidalgo, Xochimilco y Álvaro Obregón, los comités seccionales en defensa de la transformación de Morena se concentrarán en Calz. México-Tacuba, Callejón Cuauhtémoc y Prolongación Guerrero. Se llevará a cabo la conformación de la soberanía del pueblo de México. Es necesario destacar que se espera un aforo de aproximadamente 150 personas.

Finalmente, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 11:00 horas, el Partido Comunista de México se encontrará en el Jardín Tabacalera. En el marco de la conmemoración del Día de la Cultura Nacional de Cuba, se realizará un acto en defensa de la cultura y la identidad nacional, en contra del bloqueo impuesto a Cuba y por su exclusión de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui