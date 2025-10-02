"Hay que respetar la Constitución": Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó de la retroactividad aprobada este miércoles en el Senado de la República en la Reforma a la Ley de Amparo y pidió a la Cámara de Diputados revisar el transitorio que permite aplicar los cambios a juicios en curso.

"Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este jueves.

?@Claudiashein dijo que en el @senadomexicano agregaron un artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo que permite la retroactividad y que se averiguará la razón de dicha modificación.



Precisó que no puede haber retroactividad "a menos que uno cambie la Constitución". pic.twitter.com/sjyDTSxjYM — Animal Político (@Pajaropolitico) October 2, 2025

Sheinbaum subrayó que su propuesta original no incluía la disposición aprobada de último momento por la mayoría de Morena y aliados en el Senado. "No tengo conocimiento de por qué el Senado o la Comisión del Senado incorporó este transitorio. Me parece, desde mi punto de vista, que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo tienen que seguir con las leyes anteriores, porque ya es un procedimiento previo. No hay retroactividad en las leyes", puntualizó.

Ayer, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor y 39 en contra. La reserva presentada por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara incluyó un artículo transitorio que establece que los amparos en trámite continuarán bajo las nuevas reglas, lo que fue calificado como anticonstitucional por la oposición.

Senado de la República

Créditos: Internet

La reserva revivió un párrafo que en comisiones había sido descartado a propuesta del presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, para evitar la aplicación retroactiva; sin embargo, en el pleno la mayoría oficialista avaló su inclusión. Mientras Morena defendió que la medida no vulnera derechos adquiridos, senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que la modificación atenta contra el artículo 14 constitucional, que prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de persona alguna.

Así mismo, la senadora panista Verónica Rodríguez ironizó: "Justo cuando creímos verlo todo, aparecen los que del 'no me vengan con que la ley es la ley' resultan no me vengan con que lo dice la Constitución". Por otra parte, Sheinbaum aclaró que corresponde a la Cámara de Diputados definir si la reserva se mantiene o es corregida. "Ahora que vaya a la Cámara de Diputados, pues tendrán que revisar y el día de hoy en el gabinete de seguridad le pregunté a la consejera jurídica y me dijo que iban a revisar en particular este transitorio que se incorporó en el Senado", comentó.

Sheinbaum insistió en que "más allá de si se consultó o no se consultó, ese transitorio que se incorporó tiene que revisarse si la redacción garantiza lo que se está planteando o no. En todo caso, la Cámara de Diputados tiene que dejar claro que queda salvo lo establecido en la Constitución", señaló

Fuente: Tribuna del Yaqui