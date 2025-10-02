Mexicanos son detenidos por Israel; serán enviados al centro de detención de Ketziot

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel solicitó acceso consular tras la detención de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. Cabe señalar que en la flotilla viajaban siete mexicanos, incluyendo a dos periodistas.

Los seis mexicanos detenidos son:

Carlos Pérez Osorio.

Ernesto Ledesma Arronte.

Sol González Eguía.

Arlín Gabriela Medrano Guzmán.

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

Miriam Moreno Sánchez.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, hasta el momento, se ha confirmado que las embarcaciones en las que viajan Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio de nacionalidad mexicana, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 2, 2025

Asimismo, la SER informó que todos los mexicanos fueron detenidos y se encuentran de camino al puerto de Ashdod. Destacó que los mexicanos en la flotilla son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos.

Tras la detención, periodistas y comunicadores convocaron a movilizaciones frente a las instalaciones de la SRE en Ciudad de México para solicitar la liberación de los mexicanos. El periodista Témoris Grecko informó que los ciudadanos podrían ser recluidos en prisiones de alta seguridad en Israel y podrían enfrentar acusaciones de terrorismo.

uD83DuDFE2 #AlMomento | La mexicana @arlinmedrano_, quien viaja hacia la Franja de Gaza, en @GlobalSumudF, deja este mensaje:



“Fuimos interceptados ilegalmente y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento a territorio israelí. Buscábamos llevar ayuda humanitaria a Gaza”, afirma.… pic.twitter.com/3kvpNWWW4R — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) October 1, 2025

La Flotilla Global Sumud, conformada por más de 40 barcos, zarpó desde Barcelona el 2 de septiembre con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. Antes de la detención, la flotilla reportó la presencia de más de 20 buques no identificados en sus radares cuando se encontraban a tres millas náuticas de Gaza. Israel aseguró que la flotilla tenía fines provocativos y ofreció una vía para entregar la ayuda sin ingresar a aguas de Gaza.

#ÚltimaHora | La mexicana Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán quien iba en la flotilla Global Sumud, misma que fue detenida en Israel, solicita mediante un video ser repatriada a México uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/gHTkmLgcxR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 2, 2025

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia mañanera de este jueves que "hasta la fecha se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas". También para pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD La presidenta @Claudiashein confirmó que son seis los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de uD83CuDDEEuD83CuDDF1 #Israel cuando viajaban en la ?? #GlobalSumudFlotilla y exigió su repatriación inmediata. Señaló que se encuentran en el puerto de Ashdod y su gobierno ha enviado hasta ahora… pic.twitter.com/8icJHNaFRG — La Jornada (@lajornadaonline) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui