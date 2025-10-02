Mexicanos son detenidos por Israel; serán enviados al centro de detención de Ketziot

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel solicitó acceso consular tras la detención de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. Cabe señalar que en la flotilla viajaban siete mexicanos, incluyendo a dos periodistas.
Los seis mexicanos detenidos son:
- Carlos Pérez Osorio.
- Ernesto Ledesma Arronte.
- Sol González Eguía.
- Arlín Gabriela Medrano Guzmán.
- Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
- Miriam Moreno Sánchez.
Asimismo, la SER informó que todos los mexicanos fueron detenidos y se encuentran de camino al puerto de Ashdod. Destacó que los mexicanos en la flotilla son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos.
Tras la detención, periodistas y comunicadores convocaron a movilizaciones frente a las instalaciones de la SRE en Ciudad de México para solicitar la liberación de los mexicanos. El periodista Témoris Grecko informó que los ciudadanos podrían ser recluidos en prisiones de alta seguridad en Israel y podrían enfrentar acusaciones de terrorismo.
La Flotilla Global Sumud, conformada por más de 40 barcos, zarpó desde Barcelona el 2 de septiembre con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. Antes de la detención, la flotilla reportó la presencia de más de 20 buques no identificados en sus radares cuando se encontraban a tres millas náuticas de Gaza. Israel aseguró que la flotilla tenía fines provocativos y ofreció una vía para entregar la ayuda sin ingresar a aguas de Gaza.
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia mañanera de este jueves que "hasta la fecha se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí para garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas". También para pedir garantías e información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.
Fuente: Tribuna del Yaqui