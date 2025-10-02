Pronóstico del clima en México para HOY 2 de octubre: Conagua prevé LLUVIAS fuertes y calor

Ciudad de México.- El clima de este jueves 2 de octubre de 2025 en México estará marcado por contrastes: mientras algunas regiones del país enfrentarán lluvias intensas, otras experimentarán temperaturas extremas que alcanzarán valores muy calurosos. Las condiciones se verán influenciadas por la interacción de sistemas de baja presión, la vaguada monzónica y la entrada de aire húmedo desde distintos litorales. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero, junto con la vaguada monzónica frente a las costas del Pacífico Sur, será determinante en la presencia de lluvias puntuales intensas en Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit, y chubascos en zonas de Sinaloa.

En el sureste, el aporte de humedad del mar Caribe y el Golfo de México favorecerá lluvias de gran intensidad. Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz recibirán las más severas, con acumulados intensos que podrían generar crecidas en ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas. A esto se suman lluvias muy fuertes en la Península de Yucatán, específicamente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el centro del país, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica propiciarán precipitaciones de diversa magnitud. En Puebla, Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí se prevén lluvias fuertes, mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Querétaro habrá intervalos de chubascos. En Guanajuato, Zacatecas y otras zonas aisladas como Nuevo León y Chihuahua, únicamente se esperan lluvias ligeras.

El norte del país también presentará variaciones importantes. Sinaloa, además de registrar temperaturas muy elevadas de entre 40 y 45 grados, tendrá intervalos de chubascos en algunas áreas. Sonora, Coahuila y Baja California, junto con Chihuahua y Durango, alcanzarán máximas de entre 35 y 40 grados, lo que mantendrá un ambiente caluroso pese a lluvias aisladas en ciertos puntos.

En general, se prevé que las lluvias de mayor intensidad vengan acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y posibles granizadas, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones y problemas de visibilidad en carreteras. Además, las rachas podrían ocasionar la caída de árboles o estructuras ligeras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)