Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

Retienen a mexicanos en Israel, analizarán reforma a la Ley de Amparo y más en el Top 3 México

Buscan repatriar a seis mexicanos retenidos en Israel, diputados analizarán la nueva reforma a la Ley de Amparo y más en el Tribuna Top 3 México

Retienen a mexicanos en Israel, analizarán reforma a la Ley de Amparo y más en el Top 3 México
Retienen a mexicanos en Israel, analizarán la nueva reforma a la Ley de Amparo y más en el Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las mejores formas de cerrar el día, sin duda alguna es manteniéndose informado. Si tú perdiste de vista las noticias de este jueves 2 de octubre, TRIBUNA te presenta el mejor resumen para que te mantengas al tanto de lo que oucrrió hoy. Quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 México para que te enteres de los hechos que marcaron la agenda nacional durante las últimas horas.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Ricardo Monreal adelanta revisión a la Ley de Amparo

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no se puede aplicar la nueva reforma a la Ley de Amparo de forma retroactiva, debido a que sería inconstitucional. Es por ello que el morenista señaló que los legisladores de la Cámara Baja serán cuidadosos en sus análisis.

Caso Débora Estrella: Piloto iba bajo la influencia de sustancias ilícitas

Tras realizarse la autopsia de Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, piloto que perdió al vida junto a la conductora Débora Estrella durante el impacto de una avioneta en Nuevo León, se determinó que este sujeto había consumido marihuana y alcohol antes de comenzar el viaje. 

Repatriarán a mexicanos detenidos en Israel 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis connacionales que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, ya llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos. Las autoridades mexicanas han insistido en que su repatriación sea inmediata y cuidando la integridad de todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones