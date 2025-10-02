Se registran enfrentamientos entre manifestantes y policías en marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Las manifestaciones para conmemorar otro aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y policías. Se reporta que hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) heridos.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, de manera preliminar se tienen registrados 40 heridos: 18 personas fueron atendidas en el lugar, 14 policías heridos fueron atendidos en el lugar y ocho policías fueron trasladados al hospital. En los videos que se han compartido en redes sociales se puede ver cómo un oficial es alcanzado por las llamas en medio del altercado.

Los enfrentamientos comenzaron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde personas encapuchadas lanzaron un cohete que provocó un flamazo entre las filas de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tras estos, los manifestantes también se pelearon a golpes con los elementos, en videos se pudo observar que uno fue golpeado brutalmente por lo que protectores de derechos y marabunta tuvieron que rescatarlo.

Además, se reporta que también hubo reporteros y fotógrafos agredidos de medios como La Prensa, El Sol de México, Publimetro, Agencia ObturadorMx, N+, La Jornada y La Razón.

Los enfrentamientos se presentaron en el Eje Central y Avenida Hidalgo, en 5 de Mayo y Gante. También por la calle 5 de Mayo y Filomeno Mata. También se registraron saqueos en varias tiendas del primer cuadro de la capital; algunas cortinas de negocios fueron vandalizadas.

Por lo que la asociación civil de empresarios y comerciantes del Centro Histórico condenaron los actos vandálicos. "Condenamos enérgicamente los actos de violencia, provocación y saqueo ocurridos en el Centro Histórico, que atentaron contra la seguridad de sus habitantes, la economía local y el sentido legítimo de esta jornada de memoria", afirmaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui