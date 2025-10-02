Sheinbaum evita opinar sobre Adán Augusto viendo futbol durante comparecencia: "No me corresponde"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el hecho de que el senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, fuera captado observando el partido de futbol entre el Barcelona y el PSG mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en el pleno del Senado.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que el tema no es de su competencia y que no entrará en polémicas relacionadas con legisladores de su partido. "Eso ya no me corresponde", respondió Sheinbaum desde Palacio Nacional, cuando se le cuestionó sobre las críticas hacia Adán Augusto.

Adán Augusto López, viendo un partido de fútbol durante la comparecencia. Créditos: Internet

Cuando se le insistió sobre si este hecho podría afectar la imagen de Morena, la mandataria reiteró su postura: "Ya no me voy a meter en eso", señaló en el Salón Tesorería. Durante la comparecencia de Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, en la sesión del pleno, el senador tabasqueño fue grabado mientras observaba en su dispositivo móvil el encuentro de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain (PSG).

El partido correspondía a la Jornada 2 de la fase de grupos y se disputó en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona. Las imágenes circularon en redes sociales y provocaron una oleada de críticas hacia el legislador morenista, quien no se ha pronunciado al respecto.

uD83DuDD34 "No me corresponde (…) no me voy a meter con eso", dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la foto de Adán Augusto López viendo un partido de futbol en plena comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador, en el Senado.



uD83DuDCF8Cuartoscuro pic.twitter.com/pLnamE9qnJ — Azucena Uresti (@azucenau) October 2, 2025

Este episodio ocurre en un contexto en el que Adán Augusto ya enfrentaba cuestionamientos públicos. Recientemente, se dieron a conocer señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado, a raíz de la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, alias 'Comandante H.' o 'El Abuelo', quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco y es acusado de liderar el grupo delictivo 'La Barredora'.

La postura de Sheinbaum refuerza la línea de mantenerse al margen de polémicas internas en Morena, en especial en torno a figuras como Adán Augusto, quien fue uno de sus contrincantes en la contienda interna por la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T. Con su declaración, la presidenta dejó claro que no intervendrá en la discusión ni dará valoraciones sobre las acciones del senador.

