Sheinbaum EXIGE repatriación de mexicanos detenidos por Israel y ayuda humanitaria para Garza

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', realizada este jueves 2 de octubre de 2025 en Palacio Nacional, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que los seis mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud, rumbo a Gaza, fueron interceptados y detenidos por el Gobierno de Israel, por lo que exigió su liberación inmediata.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que, el día de ayer, miércoles 1 de octubre, la flotilla conformada por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios fue interceptada por el Estado de Israel en aguas internacionales. En este contexto, detalló que el Gobierno de México envió, desde hace dos días, cuatro notas diplomáticas: "La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales, obviamente al Gobierno de Israel".

La segunda, antes de ayer, también por si eran, adelantándonos, para solicitar si iban a ser interceptados, [el Gobierno de Israel] informara por qué razón. La tercera, ayer, una vez que supimos que habían sido interceptados para exigir la seguridad física e integral de nuestros connacionales y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas", explicó la doctora.

La mandataria mexicana señaló que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este momento (jueves 2 de octubre), los detenidos están en el puerto de Ashtor, no obstante "todavía no ha podido entrar el apoyo consular" de México, según la mandataria. "Lo que dicen las autoridades israelís es que los van a llevar a un centro de detención, está nuestro consulado ahí, para poderlos apoyar en lo que requiera y exigiendo que de inmediato sean repatriados".

La presidenta de México señaló que está en contra de la detención de los mexicanos y demás voluntarios en la flotilla Global Sumud, pues "la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza". Asimismo, exigió que los mexicanos fuera repatriados lo antes posibles.

Nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular nuestros connacionales tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito. Que los dejen llegar a Gaza, pero ya fueron interceptados, detenidos, entonces, nosotros a nuestros connacionales tienen que ser repatriados de inmediato y obviamente no estamos de acuerdo con lo que hizo el Estado de Israel", apuntó la presidenta.

Respecto a la opción de romper relaciones con el Estado de Israel, Sheinbaum dijo que el tema no se ha tratado, no obstante, recordó que México fue de los primeros países en reconocer a la embajada de Palestina y en presentar una denuncia por los crímenes de Israel en la Franja de Gaza.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos?

La presidenta de México compartió esta lista de nombres:

Sol Gonzáles

Arlín Gabriela Medrano

Carlos Perez Osorio

Diego Vazquez Galindo

Ernesto

Laura Alejandra Veléz-Ruíz

Finalmente, la presidenta volvió a exigir que sean repatriados y llegue ayuda humanitaria a Gaza.

Fuente: Tribuna del Yaqui

