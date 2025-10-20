¿Adultos mayores tendrán 50% de descuento en el pago de luz con la tarjeta INAPAM? Esto dice la CFE

Ciudad de México.- La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha consolidado como un documento clave para quienes superan los 60 años en México, al brindar no solo una identificación oficial, sino también múltiples beneficios en servicios tanto públicos como privados.

Entre las ventajas que otorga este documento se encuentran descuentos en áreas como salud, alimentación, transporte, servicios legales, educación, cultura, pago de predial y agua, así como en rubros de vestido y hogar; por ello recientemente ha surgido una duda entre los beneficiarios sobre si dicha credencial también permite acceder a descuentos en el pago del servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto dice la CFE

Hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ofrece ningún tipo de descuento en el recibo de luz por contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Ambas instituciones han confirmado en reiteradas ocasiones que no existe convenio alguno que permita aplicar reducciones en el pago del servicio eléctrico mediante esta tarjeta.

Pese a la circulación constante de rumores que aseguran descuentos de hasta el 50 por ciento, estas afirmaciones han sido desmentidas y catalogadas como fraudes. En febrero de 2025, la CFE emitió una alerta pública sobre estafas que promovían estos falsos beneficios a través de sitios web apócrifos y redes sociales, con la intención de sustraer datos personales o bancarios.

La CFE emitió una alerta pública sobre estafas

Por su parte, en 2022 el INAPAM también difundió un comunicado oficial en el que dejó claro que su credencial no otorga ninguna ventaja relacionada con la tarifa de energía eléctrica y que no se ha firmado ningún acuerdo con la CFE al respecto. Es importante recalcar, que en los últimos años, con las noticias falsas sobre el recibo de luz y el supuesto precio especial para los adultos mayores, hay que tener mucho cuidado. La CFE ha logrado identificar que es una modalidad que suelen usar los delincuentes para hacer el robo de datos personales y de dinero.

Por lo que recalca que, al encontrarnos con supuestos portales que ofrecen descuentos en el recibo de luz para los usuarios del INAPAM, no hay que entrar; lo mejor sería denunciarlos ante la CFE. También recalca evitar lo siguiente:

Si ves un vínculo sospechoso que te llegue por correo o mensaje, no lo abras.

Si te piden hacer algún pago, no lo aceptes.

Ante cualquier duda o consulta sobre precios especiales en el servicio, siempre llama al 071, o acude a los módulos de atención presenciales. No te dejes engañar y no compartas tu información personal con ninguna persona.

