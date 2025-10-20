Canaco: Gran Premio de México dejará una derrama económica superior a 20 mil millones de pesos

Ciudad de México.- La celebración del Gran Premio de México 2025 de F1 dejará una derrama de más de 20 mil 800 millones de pesos, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, (Canaco). Los comerciantes establecidos de la capital del país se verán beneficiados por el evento deportivo que se va a realizar del 24 al 26 de octubre, pues anticipan una ocupación hotelera del 90 por ciento en los alrededores del Autódromo y del 72.5 por ciento en el resto de la CDMX.

Indicó que esto representa un aumento del 16.47% respecto a la derrama registrada el año anterior por el Gran Premio de México. En un comunicado, el organismo explicó que las unidades económicas que más economía ingresarán con este incremento serán las agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares.

Gran Premio de México 2025 de F1. Créditos: Internet

Vicente Gutiérrez Camposeco presidente de la Canaco explicó que muchos sectores como la hotelería y restaurantes son los más beneficiados por este evento. El líder de la Canaco, señaló que este evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, detonará un aumento importante en materia de hospedaje así como por venta de boletos.

"Sólo en materia de hospedaje, la Canaco CDMX anticipa una derrama económica de 344 millones 882 mil pesos, lo cual se reflejaría en una ocupación hotelera del 90 por ciento en los alrededores del Autódromo y del 72.5 por ciento en el resto de la CDMX. En cuanto a la venta de boletos, se prevén ventas por 7 mil 914 millones de pesos; por servicios turísticos 4 mil 247 millones de pesos y por cobertura mediática 8 mil 384 millones de pesos".

¡CIFRA RÉCORD! uD83DuDE28uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCB8



La nueva edición del Gran Premio de México tiene estimado, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, un total de 20,892 millones de pesos como derrama económica para este fin de semana, lo que representa un aumento… pic.twitter.com/uRkJzDuFjJ — Claro Sports (@ClaroSports) October 20, 2025

En un mensaje el presidente de la Canaco dijo que estos eventos mueven multitudes y unen a fanáticos para disfrutar la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1 de las escuderías más importantes a nivel internacional. Por lo que otra vez, la Ciudad de México estará en los reflectores de todo el mundo con el Gran Premio de México 2025 de F1.

Fuente: Tribuna del Yaqui