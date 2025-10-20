Cuauhtémoc Blanco juega pádel en sesión de Diputados, asesinan a líder limonero y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- El nombre de Cuauhtémoc Blanco se colocó en tendencia debido a que fue descubierto jugando pádel mientras participaba en una sesión remota de la Cámara de Diputados. Si quieres enterarte de los detalles de esta y otras noticias que están marcando la agenda nacional, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 México, el resumen informativo de los acontecimientos más relevantes que ocurren en territorio mexicano.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Privan de la vida a empresario y líder defensor del limón de Apatzingán

Este lunes 20 de octubre se confirmó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, uno de los principales líderes de limoneros de Apatzingán, Michoacán. El empresario era reconocido por su labor en defensa de los productores de limón a nivel nacional y su compromiso con el campo michoacano.

Se registra motín en el Penal de Aguaruto; interno de 23 años pierde la vida

La Secretaría de Seguridad Pública informó de un motín entre internos dentro del Penal de Aguaruto, Sinaloa, dejando como saldo un reo sin vida y tres heridos tras una balacera; las autoridades restablecieron el orden e iniciaron con las investigaciones.

Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante sesión en la Cámara de Diputados

El exfutbolista y diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, fue captado jugando pádel mientras debía participar en una sesión remota de la Comisión de Presupuesto, de la Cámara de Diputados, lo que provocó burlas y molestias entre sus compañeros legisladores.

Fuente: Tribuna del Yaqui