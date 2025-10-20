"Es necesario": Noroña se va del Senado, pedirá licencia temporal este viernes

Ciudad de México.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que pedirá licencia temporal el próximo viernes al decir que "es temporal, es importante y es necesario". Noroña aseguró que debe "atender" una tarea, pero pidió no preocuparse, esto sin dar a conocer más motivos.

La licencia de Noroña viene después de una serie de escándalos, como su casa en Tepoztlán, la cual le habría costado 12 millones de pesos, así como su pelea con el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 'Alito' Moreno, y por último la contratación de un avión privado para su gira en el estado de Coahuila.

El anuncio lo dio en una de sus videocharlas, en su canal de YouTube, donde pidió que no se preocupen, pero no dio detalles de la situación que le hace pedir licencia. "Tengo una tarea que hacer y necesito pedir licencia", afirmó, "es temporal, es importante y es necesario".

#ÚltimaHora | Gerardo Fernández Noroña anunció que mañana presentará en la Cámara de Senadores una solicitud de licencia temporal a su cargo uD83DuDE2E



Afirmó que su decisión no se trata de un "berrinche ni depresión" uD83DuDDE3? pic.twitter.com/eR2cDVbwd8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Dijo que mañana martes 21 de octubre, a las 11:00 horas (tiempo Ciudad de México), informará sus motivos. "Tengan paciencia, mañana a las 11:00 horas seguro ahí con los medios (de comunicación) platico. Transmitiremos en vivo para que no tenga nadie que ver algún medio en especial (...) Es necesario, es para bien, es temporal, tengo suplente".

Debo hacerlo, pero no sé preocupen, yo tengo cinco años ahí de senador. Es para bien, no es para ninguna cosa, no es un asunto de berrinche, de presión", añadió Gerardo Fernández Noroña.

¿Quién es la suplente de Noroña?

Se trata de Dunia Ludlow, actual directora del SuperISSSTE. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Antes de afiliarse a Morena, fue diputada local de representación proporcional por el PRI en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

¿Por qué motivos se puede pedir licencia en el Senado?

Un senador puede pedir licencia por una enfermedad que lo incapacite, por estado de gravidez o de postparto, con un plazo máximo de tres meses, por desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración o para postularse a otro cargo de elección popular.

¡Esa no me la esperaba!

Gerardo Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia a sus tareas en el Senado.

Aún no da a conocer los motivos pero probablemente mañana sabremos más... pic.twitter.com/8A9ll0KS1b — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui