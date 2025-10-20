Frente Frío 8 provocará fuertes lluvias en México HOY lunes 20 de octubre: Pronóstico del clima

Ciudad de México.- Este inicio de semana estará marcado por contrastes en las condiciones meteorológicas del país. Este lunes 20 de octubre de 2025, gran parte del territorio mexicano presentará lluvias intensas en regiones del sureste, mientras que el norte y occidente mantendrán temperaturas elevadas y ambiente seco. Para que nada interrumpa tus actividades diarias, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 8, con características estacionarias, continuará afectando el oriente del Golfo de México y la Península de Yucatán. En interacción con una vaguada en altura y un canal de baja presión, este sistema generará precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas en los estados de Veracruz y Chiapas, particularmente en las regiones de Los Tuxtlas, Olmeca, Selva, Fronteriza y Soconusco.

Reporte de temperaturas mínimas en México. Foto: Conagua

También se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, así como lluvias fuertes en Puebla, Guerrero y la Península de Yucatán, principalmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el centro y occidente del país podrían registrarse chubascos y precipitaciones aisladas en entidades como Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Durango y Sinaloa, mientras que en regiones de Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Chihuahua solo se esperan lluvias ligeras.

Las lluvias más intensas estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y ráfagas de viento, condiciones que podrían generar encharcamientos, aumento en los niveles de ríos y deslaves en zonas montañosas.

La masa de aire frío asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, lo que propiciará un incremento gradual en las temperaturas del oriente del país, mientras que el sistema frontal tenderá a debilitarse hacia la noche sobre el noreste del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional.

Por otra parte, un canal de baja presión persistirá sobre el interior del país y, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, favorecerá la presencia de lluvias en estados del occidente y centro.

Temperaturas de este 20 de octubre

En cuanto a las temperaturas, el norte y occidente del país continuarán con valores altos, registrando máximas de entre 35 y 40°C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Mientras tanto, en el altiplano central y zonas del sur, las máximas oscilarán entre 30 y 35 grados, especialmente en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada y primeras horas del día, se esperan bajas temperaturas en las zonas altas de Baja California, Durango, Chihuahua, Estado de México (CDMX) y Puebla, donde el termómetro podría descender hasta los 0 grados o incluso bajo cero.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)