Potencial ciclón 'Sonia' cambia de ruta: ¿Cuáles serán sus efectos en MÉXICO HOY 20 de octubre?

Ciudad de México.- La temporada de huracanes sigue activa. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia al potencial ciclón 'Sonia', un sistema que continúa desplazándose por el océano Pacífico, con posibilidades de fortalecerse durante los próximos días. Aquí te contaremos los detalles sobre su trayectoria y efectos.

De acuerdo con el reporte emitido a las 06:00 horas, tiempo local de este lunes 20 de octubre de 2025, el fenómeno mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10 por ciento en las próximas 48 horas y del 50 por ciento en los próximos siete días, lo que lo convierte en un evento de atención para las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.

Las autoridades señalan que el sistema se localiza aproximadamente a 465 kilómetros al sur de Barra de Tonalá, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. Aunque aún no presenta características de Tormenta Tropical, su evolución será monitoreada de forma constante por las instituciones correspondientes, debido a que sus bandas nubosas ya comienzan a generar precipitaciones importantes en el sur y sureste del país.

Estados afectados por lluvias del potencial ciclón 'Sonia'

Según el SMN, el potencial ciclón 'Sonia', junto con otros sistemas meteorológicos que interactúan en la región, está provocando lluvias de moderadas a fuertes en varios estados del sur del litoral del Pacífico mexicano. Las zonas más afectadas por este fenómeno se ubican en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, donde se han registrado acumulaciones significativas desde la madrugada del lunes.

En Veracruz, las lluvias más intensas se concentran en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, con acumulaciones que oscilan entre 75 y 150 milímetros (mm). En Chiapas, las precipitaciones más fuertes se localizan en las zonas Selva, Fronteriza y Soconusco, donde se prevén condiciones similares.

Por otra parte, se esperan lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 mm, en el Papaloapan veracruzano, el Istmo y la Sierra Norte de Oaxaca, así como en las regiones Sierra y Chontalpa de Tabasco. Las autoridades recomiendan mantener precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves o crecidas repentinas de ríos y arroyos.

Las autoridades meteorológicas reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de Conagua y del SMN, ya que, aunque el ciclón 'Sonia' no representa peligro inmediato para las costas del Pacífico, su evolución podría cambiar conforme avance hacia el oeste.

