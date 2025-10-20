Sheinbaum presenta plan de 4 ejes para atender EMERGENCIA por LLUVIAS en México: Detalles

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 20 de octubre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los cuatro ejes de trabajo que el Gobierno Federal implementará para atender la situación de emergencia derivada de las lluvias recientes en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La mandataria señaló que las acciones se centrarán en:

Atención inmediata Apoyo a las familias afectadas Reconstrucción de infraestructura Fortalecimiento de los sistemas de pronóstico y alertamiento meteorológico

Aquí en TRIBUNA te detallamos cada uno de los puntos del plan.

El primer eje consiste en la atención directa de la emergencia. Esto incluye la apertura de caminos, limpieza de calles, atención sanitaria, mantenimiento de sistemas de agua potable y limpieza de viviendas afectadas. La mandataria destacó que estas labores son realizadas por más de 52 mil servidores públicos, voluntarios y autoridades locales, coordinados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar accesos seguros y servicios básicos en las zonas afectadas.

En cuanto al punto dos, el apoyo a las familias afectadas, la Secretaría de Bienestar, junto con los servidores de la nación, continúa realizando un censo de viviendas dañadas para poder entregar apoyos directos. La presidenta confirmó que se otorgará un primer apoyo económico de 20 mil pesos para los damnificados, como medida inmediata para atender necesidades básicas y paliar los efectos de las lluvias. Aquí hay más detalles de la ayuda.

Reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento del sistema de pronóstico

El tercer eje contempla la reconstrucción de caminos, puentes, escuelas, clínicas, plantas de tratamiento y viviendas, así como la rehabilitación de la infraestructura que sustenta la actividad económica de las localidades afectadas. La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que las labores van más allá de la limpieza provisional de vías: se busca restablecer la funcionalidad plena de la infraestructura y garantizar la seguridad de la población a largo plazo.

El último eje se enfoca en robustecer el sistema de pronóstico y alertamiento de riesgos. Se trabaja en el fortalecimiento del Comité Científico de pronóstico y riesgo, así como en la actualización de los Atlas de Riesgo estatales y municipales. Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) implementa un sistema de alertamiento digital para que los avisos meteorológicos lleguen directamente a la población, similar al modelo utilizado para sismos, asegurando que las comunidades reciban información de manera inmediata y efectiva.

La presidenta subrayó que estas acciones buscan no solo atender la emergencia actual, sino también prevenir riesgos futuros y garantizar una respuesta rápida ante fenómenos meteorológicos, reforzando la seguridad de los ciudadanos y la resiliencia de las comunidades afectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'