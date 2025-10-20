Sorprenden a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel mientras "vota" la Ley General de Aguas

Ciudad de México.-Durante una sesión remota de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el legislador Cuauhtémoc Blanco Bravo fue sorprendido jugando pádel mientras se realizaba una votación nominal. En la reunión se discutía la opinión sobre la Ley General de Aguas, una iniciativa impulsada directamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El momento quedó registrado en video: El exgobernador de Morelos aparece con cara de cansancio, en plena cancha y con sonidos de raquetazos, cuando se le solicita su voto. Sin embargo, en lugar de responder, pidió que "le contaran la asistencia". El hecho ocurrió justo cuando se pedía el voto del legislador durante la discusión del proyecto presidencial que busca fortalecer la rectoría del Estado en el manejo del agua y eliminar el enfoque mercantil de las concesiones.

uD83DuDD34 CUAUHTÉMOC BLANCO en SESIÓN… PERO DE PÁDEL uD83CuDFBE



Mientras en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se discutía nada menos que la Ley de Aguas Nacionales, el diputado @cuauhtemocb10 decidió “conectarse” desde otro tipo de cancha: una de pádel.



Durante la sesión remota, el… pic.twitter.com/el3lX1VVAJ — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) October 20, 2025

Mientras Blanco permanecía callado, la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, tuvo que repetir en dos ocasiones: "El sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc, muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado". Ante la falta de respuesta, otros diputados intervinieron: "¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando!", gritó Mario Zamora (PRI). "Anda acosando mujeres", añadió Patricia Jiménez (PAN), en alusión a una denuncia pública pendiente contra el legislador.

El registro oficial muestra que Blanco solo quedó asentado como presente, sin emitir un voto a favor, en contra o de abstención. Aun así, la opinión sobre la iniciativa fue aprobada con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, y enviada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para su trámite legislativo.

#Nacional | Durante la sesión remota de la Comisión de Presupuesto, donde se discutía la Ley de Aguas Nacionales, el diputado Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel uD83DuDC40



uD83DuDCF9@Juan_OrtizMX pic.twitter.com/LDmWlraHxz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 20, 2025

La iniciativa presidencial propone un nuevo modelo de gestión hídrica, con énfasis en el derecho humano al agua.

Entre sus puntos centrales destacan:

Eliminar la compraventa de derechos de agua entre particulares.

Revertir a la Conagua las concesiones no utilizadas.

Crear un Registro Nacional del Agua para transparentar todas las asignaciones y concesiones.

Garantizar el acceso universal, suficiente y salubre, conforme al artículo 4.° constitucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui