Colorante Rojo No. 3: ¿Por qué se prohibió en México y qué daños puede causar a la salud?

Ciudad de México.- Hace unos días, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México anunció la prohibición del uso del Colorante Rojo número 3 en alimentos, bebidas y probablemente otros productos. Tras un análisis, la dependencia gubernamental decretó que este ingrediente representa un "riesgo no aceptable para la población", por lo que se determinó que llegó a dicha decisión.

El aviso de la prohibición se publicó en el Diario Oficial de la Federación, luego de que la Cofepris corroborara que implica un grave riesgo para la salud en la población, es por ello que su uso estará prohibido en ciertos alimentos que se comercializan en México. Según el estudio, los alimentos que usan el Colorante Rojo número 3, también conocido como eritrosina (SIN 127) supera la ingesta diaria admisible y esto puede acarrear afectaciones para los consumidores.

La Cofepris anunció que prohibirá el colorante rojo 3 (eritrosina) tras detectar que su consumo en México supera los límites seguros y representa un “riesgo no aceptable” para la población.



Algunos de los productos que contienen este ingrediente son: Galletas Arcoíris, Atole Maizena de sabor fresa y Gelatinas D'Gari sabor fresa. Tras el anuncio, las autoridades mexicanas anunciaron que las empresas encargadas de producir y distribuir estos productos, tendrán un plazo de 24 meses (dos años) para eliminar o encontrar alternativas al uso de este colorante. Dichos productos se distribuyen en miles de supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias del país.

Esta medida se une a otras tomadas alrededor del mundo, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos recientemente prohibió su uso en alimentos y suplementos dietéticos. Mientras que el compuesto también ha sido restringido en Europa, especialmente en aquellos productos dirigidos a niños. Este colorante puede encontrarse en refrescos, jugos, galletas, papas, gelatinas y dulces.

Riesgos para la salud del Colorante Rojo 3

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el Colorante Rojo 3 está vinculado directamente con el desarrollo de cáncer, tal y como se comprobó en experimentos con animales de laboratorio. Otros padecimientos detectados mediante estos estudios son la disfunción tiroidea, tumores tiroideos y daños neurológicos. Aunque no se han encontrado efectos similares en humanos, el consumo prolongado los puede llegar a propiciar.

Fuente: Tribuna el Yaqui