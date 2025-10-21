Conagua advierten LLUVIAS intensas y vientos fuertes en México HOY martes 21 de octubre

Ciudad de México.- El clima de este martes 21 de octubre de 2025 traerá una combinación de lluvias, viento y cambios de temperatura en gran parte del país. A lo largo del día, distintos sistemas meteorológicos se combinarán para generar condiciones inestables, sobre todo en el oriente, sur y sureste del territorio nacional. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento en algunas zonas.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes un canal de baja presión se extiende sobre el oriente y sureste de México, mientras que una vaguada en altura se mantiene activa sobre la península de Yucatán. Estas condiciones, junto con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica hacia el Pacífico Sur, estarán provocando lluvias fuertes a muy fuertes e incluso puntuales intensas en estados como Veracruz y Oaxaca.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

En el sur del país, una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Guerrero aumentará la posibilidad de tormentas, especialmente en regiones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan acumulaciones significativas de agua. Hacia el centro y occidente del país, otro canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México y el Pacífico originarán lluvias y chubascos en entidades como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Estado de México (Edomex), aunque de menor intensidad.

Mientras tanto, un nuevo Frente Frío se aproxima al norte del país, interactuando con la corriente en chorro subtropical. Esta combinación generará rachas de viento de entre 45 y 60 kilómetros por hora en estados del norte y noreste, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de un descenso en las temperaturas en Baja California, donde también se prevén vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

En contraste, una circulación anticiclónica sobre la Mesa del Norte mantendrá cielos más despejados y baja probabilidad de lluvias en esa región, así como en la Mesa Central y el noreste. Sin embargo, las lluvias más intensas del día podrían ocasionar crecida de ríos, deslaves e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y evitar zonas con corrientes de agua.

Respecto a las temperaturas, se esperan valores máximos de entre 35 y 40°C en el norte y noreste del país, principalmente en Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. En el resto del territorio nacional, los termómetros alcanzarán de 30 a 35 grados, incluyendo zonas de la península de Yucatán, el Pacífico central y el sur. En contraste, durante la madrugada y primeras horas del día se prevén temperaturas mínimas bajo cero en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y entre 0 y 5 grados en las sierras de Sonora, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Edomex.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)