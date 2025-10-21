Gerardo Fernández Noroña solicita licencia en el senado para irse 9 días a Palestina

Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña, integrante de la bancada de Morena, anunció que se ausentará de sus labores legislativas durante diez días para realizar un viaje a Palestina. La licencia temporal fue solicitada ante el Senado con el fin de atender una invitación de carácter político y humanitario, en un contexto marcado por el conflicto en la región de Gaza.

Durante una conferencia de prensa este martes en el Senado, el legislador explicó que su salida está programada para este jueves y que regresará a México el 2 de noviembre. Señaló que, aunque pudo haber acumulado inasistencias sin solicitar licencia formal, decidió hacerlo "porque es lo correcto", dado que su actividad será incompatible con las sesiones ordinarias del Congreso.

Gerardo Fernández Noroña pide licencia para viajar a Palestina



“Esa es la razón, estoy bien con mi grupo parlamentario”, dijo el senador, quien solicitó licencia a partir del 24 de octubre.



Fernández Noroña detalló que el viaje será financiado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en reconocimiento a la solidaridad expresada por el senador hacia la causa palestina. Recordó que esta visita estaba prevista originalmente para agosto, pero fue pospuesta debido a la escalada del conflicto armado y a las restricciones de acceso en la zona.

El morenista indicó que decidió retomar la visita tras la falta de avances en un cese al fuego y ante el agravamiento de la situación humanitaria. Mencionó que el bloqueo a la ayuda alimentaria persiste y que la población civil continúa siendo la más afectada por las hostilidades.

Su salida está programada para este jueves. Créditos: Internet

Al referirse a las versiones difundidas en redes sociales sobre posibles motivos políticos detrás de su licencia, Fernández Noroña aseguró que su decisión no tiene relación con conflictos internos ni con diferencias dentro de su partido. Recalcó que mantiene buena comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con su grupo parlamentario.

El senador consideró necesario aclarar que la licencia responde únicamente a la agenda del viaje y no a motivos personales o políticos. "Había mucha especulación, algunas hasta simpáticas, pero no aplican. Estoy bien con mi grupo parlamentario, con mi compañera presidenta y con el movimiento", expresó ante reporteros.

El viaje de Fernández Noroña coincide con una etapa en la que la Cámara de Senadores discute temas relevantes para la agenda legislativa del actual periodo ordinario. Sin embargo, el legislador argumentó que su ausencia no afectará el funcionamiento de la bancada, ya que su equipo continuará en comunicación con la coordinación parlamentaria.

La visita del senador a Palestina se produce en un contexto internacional de alta tensión. Desde la reanudación de los enfrentamientos entre Israel y Hamas, diversos gobiernos y organismos multilaterales han denunciado la crisis humanitaria en Gaza. En este marco, Fernández Noroña ha mantenido una postura pública de respaldo al pueblo palestino y de crítica a la intervención militar israelí.

Fuente: Tribuna del Yaqui