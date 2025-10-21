Gobierno de Sheinbaum presenta Modelo Universal de Atención de Cáncer de Mama: Detalles

Ciudad de México.- El Gobierno de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compartió este martes 21 de octubre de 2025, desde el Salón Guillermo Prieto, el Modelo Universal de Atención de Cáncer de Mama. Se trata de una estrategia integral que busca reducir la mortalidad femenina por esta enfermedad mediante diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos.

Desde la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el modelo estará implementado en un plazo máximo de dos años, con una inversión estimada de 8.4 mil millones de pesos anuales a partir de 2026.

Detalles de la estrategia contra el Cáncer de Mama

La estrategia incluye la inauguración de la primera Unidad Hospitalaria de Atención Oncológica para la Mujer en diciembre de 2025, ubicada en el Hospital General 'La Pastora' en Cuautepec, de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). La inversión para esta unidad será de 300 millones de pesos y marcará un hito en la atención especializada del cáncer de mama, principal causa de muerte entre mujeres en México, señaló la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

Asimismo, las autoridades señalaron que el plan contempla la construcción de 31 unidades adicionales, una por cada estado, coordinadas por IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Estas instalaciones ofrecerán servicios gratuitos de promoción, prevención, detección, tratamiento y acompañamiento durante toda la enfermedad.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el cáncer de mama provoca un fallecimiento cada hora en México y afecta principalmente a las 25.5 millones de mujeres mayores de 40 años. El modelo se centrará en campañas educativas, acciones preventivas frente a factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo, y detección oportuna mediante autoexploración desde los 20 años y mastografías bianuales para mujeres mayores de 40.

El programa también incluye la toma de biopsias tempranas, diagnósticos precisos con mayor capacidad de equipos y personal de salud, y acceso a tratamientos como cirugía, quimioterapia y radioterapia. Para fortalecer la infraestructura, se sumarán mil mastógrafos y mil ultrasonidos a los 656 existentes en 640 hospitales, además de incrementar los centros de diagnóstico de 42 a 62 y construir las 32 unidades hospitalarias especializadas.

Se estima que para 2027 el sistema de salud público contará con mil 656 mastógrafos y 62 centros de diagnóstico integral, garantizando atención de calidad y eficiencia. Las mujeres mayores de 40 años podrán acceder a mastografías cada dos años, recibir un diagnóstico en un máximo de 30 días ante sospechas de cáncer y reducir a 21 días el tiempo de inicio del tratamiento.

El modelo aplica a todo el sector salud, sin importar la derechohabiencia, permitiendo que la paciente reciba atención continua en el mismo centro durante todo el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'