Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3989 de HOY martes 21 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes 21 de octubre y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3989, que celebra la importancia de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el boletín de la Lotería Nacional, la Encuesta Intercensal 2025 generará datos sobre cómo ha cambiado el número de personas que viven en México, cuántas son mujeres, hombres, sus edades, dónde viven y cómo son sus viviendas. "La información obtenida de esta encuesta nos permite conocer cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, qué nivel educativo tenemos, cuántas viviendas hay y cómo son nuestras viviendas".
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3989 de hoy 21 de octubre
Premio Mayor 21 millones de pesos:
34947
Segundo premio 2,550,000 pesos:
33951
Tercer premio 900,000 pesos:
47290
Cuarto premio 240,000 pesos:
53550
Quinto premio 240,000 pesos:
47537
Sexto premio 240,000 pesos:
11263
Séptimo premio 240,000 pesos:
53487
Octavo premio 120,000 pesos:
34499
Noveno premio 120,000 pesos:
14351
Décimo premio 120,000 pesos:
16419
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
03876
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
10113
