Edición Impresa Suscríbete
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3989 de HOY martes 21 de octubre

Hoy juega el Sorteo Mayor número 3989 de la Lotería Nacional que celebra la importancia de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi

Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3989 de HOY martes 21 de octubre
Lista de resultados del Sorteo Mayor No. 3989 de hoy 21 de octubre Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es martes 21 de octubre y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3989, que celebra la importancia de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el boletín de la Lotería Nacional, la Encuesta Intercensal 2025 generará datos sobre cómo ha cambiado el número de personas que viven en México, cuántas son mujeres, hombres, sus edades, dónde viven y cómo son sus viviendas. "La información obtenida de esta encuesta nos permite conocer cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, qué nivel educativo tenemos, cuántas viviendas hay y cómo son nuestras viviendas".

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3989 de hoy 21 de octubre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

34947

Segundo premio 2,550,000 pesos:

33951

Tercer premio 900,000 pesos:

47290

Cuarto premio 240,000 pesos:

53550

Quinto premio 240,000 pesos:

47537

Sexto premio 240,000 pesos:

11263

Séptimo premio 240,000 pesos:

53487

Octavo premio 120,000 pesos:

34499

Noveno premio 120,000 pesos:

14351

Décimo premio 120,000 pesos:

16419

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

03876

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

10113

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias