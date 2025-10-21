Magistrada Janine Otálora deja su cargo en el Poder Judicial el 31 de octubre pese a reforma

Ciudad de México.- La magistrada Janine Otálora Malassis, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó hoy que terminará su mandato el próximo 31 de octubre y no lo extenderá hasta 2027, como le permitía un beneficio que la reforma electoral impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador concedió a los magistrados de la Sala Superior.

Con la reforma al Poder Judicial, cinco de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF designados previo a las elecciones 2025, ampliaron su periodo en el cargo. Tal como se destaca en la página del TEPJF, Janine Otálora fue propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada el 19 de octubre de 2016 por el Senado. Janine Otálora dio a conocer que notificó al Senado su decisión de dejar su cargo el próximo 31 de octubre, como estaba previsto previo a la reforma al Poder Judicial.

El día de hoy notifiqué al @senadomexicano mi decision de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior @TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años. — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) October 20, 2025

A lo largo de estos nueve años, Otálora atravesó momentos complicados, especialmente en enero de 2019, cuando un bloque de magistrados vinculados con el oficialismo ejerció una presión tal sobre ella, producto de su decisión de no anular las elecciones en Puebla, que se vio obligada a renunciar a la presidencia del TEPJF, y ceder su lugar al magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Janine Madeline Otálora Malassis, de 67 años de edad, nació en Ciudad de México, México, el 10 de enero de 1958. Es Licenciada en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un Diplomado en Estudios Profundizados en Sociología Política en la Universidad de la Sorbona, así como con un Doctorado en Ciencias Políticas, en la misma institución educativa francesa, donde obtuvo mención honorífica.

Colaboró en el Departamento de Publicaciones, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), entre 1977 y 1980. Además, fue asesora jurídica del Centro de Documentación Legislativa Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (1980-1982). Asimismo, colaboró en el Bufete de Asesoría A.M.G. Consultamos (1988). También fungió como asesora legislativa del Grupo de Senadores Republicanos e Independientes del Senado de Francia, en París (1988-1991), así como coordinadora de asesores legislativos, de la misma institución (1991-1996).

Se desempeñó como Secretaria Técnica de Ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 1996 al 2006. También fue Secretaria Instructora de la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del 2006 al 2013.

Esta es la carta con la que la magistrada @JanineOtalora anuncia su decisión de no estar más en el @TEPJF_informa y se retira del cargo, en un gesto de dignidad por el alineamiento de ese tribunal a favor del régimen gobernanre y de su partido hegemónico. En su lugar asumirá como… pic.twitter.com/2e2RarNRac — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) October 21, 2025

Fungió como magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF (2013-2016) y como directora general de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, desde marzo del 2016. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República la eligió magistrada electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un periodo de nueve años, mismo que dio inicio el 4 de noviembre de 2016, fecha en que fue elegida por sus pares como presidenta de la Sala Superior del TEPJF.

Durante su gestión como presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se calificó la elección de más de 18 mil cargos. Entregó la constancia de mayoría al presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 8 de agosto de 2018.

El 23 de enero de 2019 renunció a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 20 de octubre de 2025 notificó al Senado de la República, que dejaría su cargo como magistrada de la Sala Superior del TEPJF, que ocupaba desde noviembre del 2016.

Fuente: Tribuna del Yaqui