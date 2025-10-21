Noroña deja el Senado por viaje a Palestina, PAN rifará iPhones cada mes y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no te quieres perder ningún detalle de lo que ocurre en México y no tienes mucho tiempo para estar pendiente de las noticias, tu mejor opción es Tribuna Top 3 México, un resumen informativo con lo más relevante de la agenda nacional. En la edición de hoy martes 21 de octubre, Gerardo Fernández Noroña justifica su licencia en el Senado por viaje a Palestina: Conoce los detalles de esta y más noticias.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Asesinan al alcalde de Pisaflores, Hidalgo

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue privado de la vida la noche del pasado lunes 21 de octubre durante un ataque armado en la comunidad de La Estancia; el funcionario fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes huyeron del lugar.

Presidente del PAN anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido rifara un iPhone 17 Pro cada mes para que los jóvenes se interesen en participar para afiliarse o registrarse como formal aspirante a candidato del partido. Esta información se da a días de que Acción Nacional confirmara su renovación.

Fernández Noroña viajará a Palestina

El senador, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se ausentará de sus labores legislativas durante 10 días para realizar un viaje a Palestina; el morenista afirmó que la solicitud fue solicitada ante el Senado con el fin de atender una invitación de carácter político y humanitario.

Top 3 de las noticias en México, presentado por Casa Ley. uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Desde hechos de impacto nacional hasta datos curiosos, te traemos lo esencial. ¿Qué noticia te sorprendió más? Comenta abajo y comparte tu perspectiva. uD83DuDCAChttps://t.co/vcOGg3rP9Z#TribunaTop3Mexico #CasaLeyPresenta pic.twitter.com/cZo7UzDIyK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui