Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 21 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 06:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán integrantes del Colectivo Hasta Encontrarles CDMX en la estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Abordarán el transporte para continuar con la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan. No se descarta que se sumen, en apoyo, otras organizaciones sociales y colectivos.

Un poco más tarde, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán integrantes del Colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Glorieta Simón Bolívar, Av. Paseo de la Reforma No. 41. Se prevé la instalación de espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 21 de octubre

Asimismo, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se concentrarán miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Realizarán una jornada de lucha para exigir un aumento salarial del 20 por ciento para académicos y administrativos, que garantice el acceso a servicios básicos de calidad y responda a las condiciones inflacionarias de la economía actual.

Tránsito lento sobre Avenida Insurgentes Norte en circulación al sur desde Periférico hasta Euzkaro. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad



uD83DuDD00Alternativa: Avenida Centenario. pic.twitter.com/QD4ToleLCG — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 21, 2025

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se reunirán integrantes del Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Sostendrán una mesa de trabajo para discutir, proponer y reestructurar ideas que mejoren las condiciones dentro de la institución, así como para demandar atención a su pliego petitorio, que incluye: la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente; la seguridad dentro de la UNAM; los comedores subsidiados, y mejoras en la infraestructura de las instalaciones de diversas facultades.



Fuente: Tribuna del Yaqui