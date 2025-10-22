Ciclón 'Sonia' vuelve a toma fuerza frente a Costas de México: Así va su evolución y trayectoria

Ciudad de México.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que hay 30 por ciento de posibilidades de que se desarrolle en las próximas 48 horas un nuevo ciclón, mientras que su potencial es de 70 por ciento para que se forme en 7 días. Se trata de una zona baja de presión ubicada en el Océano Pacífico, la cual tiene amplias posibilidades de convertirse en el ciclón 'Sonia' a finales de esta semana o para el próximo sábado y domingo.

"Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana mientras se desplaza hacía el oeste a una velocidad de 10 a 15 mph (de 16 a 24 kilómetros por hora)", indicó el NHC.

Zona de baja presión. Créditos: Internet

La tormenta tropical 'Raymond' fue la última en afectar ese lado del mar y se acercó al estado de Baja California Sur durante el pasado 11 de octubre, día en el que se degradó. En lo que va de la actual temporada de ciclones tropicales 2025, un total de 17 fenómenos meteorológicos se han formado en esta cuenca oceánica, de los cuales 10 se convirtieron en huracanes y siete en tormentas tropicales.

Este miércoles 22 de octubre de 2025, la Conagua informó en redes sociales los detalles de la zona de baja presión que podría evolucionar a la tormenta tropical 'Sonia'.

Ubicación : A 780 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

: A 780 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Desplazamiento : Se mueve hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h).

: Se mueve hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h). Probabilidad de desarrollo ciclónico: 30 por ciento de posibilidad de evolucionar en ciclón en 48 horas y 70% en 7 días.

Sobre cuándo podría fortalecerse la zona de baja presión y con ello dar paso a la tormenta 'Sonia', la Comisión Nacional del Agua indicó que "se prevé su intensificación a ciclón tropical a finales de esta semana". De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

El pronóstico del SMN indica que la temporada de lluvias y la de huracanes termina para el siguiente domingo 30 de noviembre. Aunque una proyección analógica realizada por Víctor Manuel Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, estima que los aguaceros se podrían extender hasta febrero de 2026, de acuerdo con una "analogía basada en antecedentes históricos".

Fuente: Tribuna del Yaqui