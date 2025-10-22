Cifra de muertos por LLUVIAS en México sube a 78; continúan labores de apoyo a damnificados

Ciudad de México.- Este miércoles 22 de octubre de 2025, el Gobierno de México actualizó la cifra de víctimas por las lluvias extraordinarias registradas entre el 7 y 11 de octubre de 2025 en el Valle de México, las cuales afectaron principalmente a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Las autoridades indicaron que ahora suman 78 personas fallecidas y 23 desaparecidas.

Según el reporte, Veracruz concentra la mayor cantidad de víctimas con 35 muertos, seguido de Hidalgo con 22 fallecidos. Puebla tiene 20 y Querétaro reporta un solo caso de afectación sin personas fallecidas ni desaparecidas. De acuerdo con el reporte de avances publicado en el micrositio oficial del Gobierno, las autoridades federales mantienen un esfuerzo coordinado para apoyar a las personas afectadas.

Lluvias extraordinarias en México dejan 78 muertos y 23 desaparecidos. Foto: Facebook

Comienza entrega de apoyos a damnificados por lluvias

En este contexto, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de este miércoles 22 de octubre iniciará la entrega de ayuda directa a los damnificados, comenzando en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo se pospondrá hasta el domingo debido a la dificultad de acceso a ciertas localidades.

Los apoyos se entregarán de manera organizada tras concluir el censo diario de cada municipio afectado. Cada familia recibirá un cintillo identificado con el nombre del jefe o jefa del hogar, el cual servirá para recoger los módulos de bienestar con despensas y enseres domésticos. El Gobierno Federal detalló que el apoyo económico será de 20 mil a 50 mil pesos por familia, mientras que comercios recibirán hasta 50 mil pesos.

Las actividades del sector agropecuario contarán con apoyos de entre 50 mil y 100 mil pesos; los útiles escolares tendrán un monto de 150 pesos por estudiante, y la reconstrucción de clínicas se financiará con hasta 500 mil pesos por institución.

uD83DuDD34Suman 78 muertos por las lluvias e inundaciones de hace unos días, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.



También detalló el proceso para la entrega de los apoyos por parte de la Secretaría del Bienestar a la población afectada por las inundaciones, previamente el censo. pic.twitter.com/kdklhqkSz3 — Azucena Uresti (@azucenau) October 22, 2025

En tanto, el Plan Nacional de Reconstrucción contempla una inversión de 10 mil millones de pesos, mientras que las labores de auxilio ya involucran a más de 52 mil personas, incluyendo Fuerzas Armadas, autoridades federales y estatales, así como voluntarios. Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que de los 288 caminos afectados, 195 ya han sido despejados, y se ha restablecido el 99.38 por ciento de los servicios de energía eléctrica.

El Gobierno de México reafirmó que las acciones continuarán hasta que se complete la recuperación de los servicios esenciales y la atención integral a los damnificados, incluyendo la reparación de caminos, viviendas y servicios de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui