Clima en México HOY miércoles 22 de octubre: Alertan LLUVIAS, fuertes vientos y CALOR extremo

Ciudad de México.- El clima en México para este miércoles 22 de octubre de 2025 se presenta con condiciones contrastantes entre el norte y el sur del país. Mientras algunos estados tendrán cielos despejados y temperaturas cercanas a los 40 grados, el sureste mexicano enfrentará lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento. Aquí el reporte del clima completo para que tomes precauciones.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles una serie de sistemas atmosféricos influirán en gran parte del territorio nacional, generando inestabilidad, humedad y posibles afectaciones en varias regiones.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Un canal de baja presión ubicado sobre el oriente y sureste, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, mantendrá un ambiente lluvioso en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde se prevén precipitaciones muy fuertes, especialmente en las regiones montañosas y costeras. En Puebla, también podrían presentarse lluvias intensas, mientras que en San Luis Potosí y zonas del centro del país se esperan chubascos aislados durante la tarde.

Las condiciones se verán reforzadas por la onda tropical número 39, que se desplaza hacia el sur de Chiapas, incrementando la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en esta zona. Además, el Golfo de Tehuantepec experimentará vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado, por lo que las autoridades recomiendan precaución a la navegación marítima.

En contraste, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se moverá sobre el noroeste del país junto con la corriente en chorro subtropical, generando un descenso de temperaturas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de vientos fuertes con rachas entre 45 y 60 kilómetros por hora. Hacia el norte y noreste, una circulación anticiclónica favorecerá cielos despejados y baja probabilidad de lluvia.

El SMN también informó que el frente frío número 9 se aleja del país, sin generar efectos directos, aunque se mantiene la vigilancia por la llegada de un nuevo sistema frontal que podría ingresar el viernes por la frontera norte.

Se vigila una zona de #BajaPresión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, #Michoacán; mantiene 30 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en 7 días. Más información en el gráfico?? pic.twitter.com/USk2mSOps1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará dominando en el occidente y la península de Yucatán, con máximas de 35 a 40°C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. En el resto del país, los valores oscilarán entre 30 y 35 °C, incluyendo zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Por otro lado, el amanecer se presentará frío en regiones serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y el Estado de México, donde el termómetro podría descender hasta -5 °C. También se esperan temperaturas entre 0 y 5 °Cen zonas altas de Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)