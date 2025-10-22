'El Cuini' miembro del grupo criminal CJNG negocia con sus abogados en EU; aplazan audiencia para 2026

Ciudad de México. El proceso legal en Estados Unidos de Abigael González Valencia, apodado como 'El Cuini' e identificado como el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al liderar al grupo armado de 'Los Cuinis', ha dado un nuevo giro al conocerse que tanto su defensa legal como representantes de la fiscalía norteamericana han optado por posponer su comparecencia ante la Corte del Distrito de Columbia por el próximo mes de enero de 2026.

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, 'El Cuini' no se ha llevado mucho tiempo en negociar su culpabilidad. Compareció por primera vez ante la jueza asignada a su caso, Beryl A. Howell, el 26 de agosto, y según una minuta conjunta presentada hoy por ambas partes, desde entonces ya se discutía la evidencia que hay en contra del mexicano así como la posibilidad de una resolución previa a un juicio.

"Desde la última audiencia de estatus, el gobierno ha producido una voluminosa cantidad de evidencia a la defensa para el acusado y las partes han diligentemente la evidencia en este caso y posibles resoluciones antes de un juicio. Las partes necesitan tiempo adicional para concluir sus negociaciones en relación a un potencial acuerdo de culpabilidad", se lee en la carta presentada el pasado 22 de octubre.

No obstante, el comunicador especializado en temas de seguridad precisa que, desde ese momento, el abogado Robert Feiti y los representantes de la fiscalía estadounidense, Margaret Moeser y Kaitlin Sahni, han intentado avanzar en las negociaciones, por lo que las fechas aún pueden variar. La acusación contra Abigael González Valencia, presentada en 2014, asegura que el mexicano lideró una extensa red de tráfico de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, codo a codo con su yerno, Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La extradición de Abigael González Valencia a Estados Unidos en agosto de 2025 marcó un momento clave en la ofensiva internacional contra el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'. Considerado el operador financiero más sofisticado del crimen organizado mexicano, González Valencia enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada ante la Corte del Distrito de Columbia. De ser hallado culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

Las primeras imágenes del traslado fueron difundidas por medios estadounidenses y mexicanos, las cuales mostraban a González Valencia esposado, escoltado por agentes federales y por el propio Cole, en un hangar de seguridad en Washington D.C. Sobre esa misma línea, la fiscalía estadounidense lo acusa de haber diseñado una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que permitió al CJNG expandirse a nivel global. Su facción, conocida como 'Los Cuinis', operaba como el brazo financiero del cártel con presencia en países como Colombia, Brasil, China y varios más de Europa.

