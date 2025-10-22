Harfuch defiende su estrategia de seguridad, cae narco chino del CJNG y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información ha estado muy movida en las últimas horas debido a diversos acontecimientos que han ocurrido a lo largo del territorio mexicano. Por ello, este miércoles 22 de octubre conoce la información que está marcando la agenda nacional a través del Tribuna Top 3 México. Entérate de los detalles de la comparecencia de Omar García Harfuch, titular de Seguridad, en el Senado.

Alumno asesina a maestra por mala calificación

Una profesora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), fue privada de la vida por un estudiante al cual le habría dado una mala calificación. La víctima, que fue identificada como Fabiola Ortiz, fue asesinada durante un ataque armado directo, en el municipio Putla Villa de Guerrero.

Operador chino del CJNG y Cártel de Sinaloa es detenido tras huir de México

Este miércoles 22 de octubre, se confirmó que el ciudadano chino, Zhi Dong Zhang, identificado como uno de los principales operadores del tráfico de fentanilo y señalado por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, fue detenido en Cuba tras huir de México el pasado mes de julio.

García Harfuch defiende la estrategia de seguridad nacional

Durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que la estrategia de seguridad va funcionando y que los resultados son muy medibles; el funcionario detalló que cada día hay 27 homicidios menos registrados.

