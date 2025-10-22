Tragedia en CDMX: Fallece otra víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa; suman 32 muertos

Ciudad de México.- La tragedia por la fuerte explosión de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) continúa. Este martes 21 de octubre de 2025 se confirmó que la cifra de víctimas mortales por el siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre aumentó a 32 personas, según confirmó la Secretaría de Salud de la capital mexicana.

La dependencia señaló que la víctima más reciente fue Tiffany Odette 'N', una adolescente de solo 16 años de edad que permanecía internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras haber sufrido severas lesiones durante el accidente en el oriente de CDMX. Su fallecimiento fue confirmado el martes 21 de octubre, con lo que se elevó así la cifra total de decesos vinculados con el hecho.

El siniestro ocurrió el pasado 10 de septiembre. Foto: Internet

Cinco personas siguen hospitalizadas

De acuerdo con el último reporte oficial, cinco personas continúan hospitalizadas, mientras que 47 pacientes que resultaron lesionados ya fueron dados de alta luego de recibir atención médica especializada en distintos hospitales de la capital. Las autoridades señalaron que los equipos de salud mantienen seguimiento constante a los sobrevivientes que aún se encuentran en recuperación.

Como se sabe, el accidente se registró alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP perteneciente a la empresa Transportadora Silza descendía por una curva del Puente de La Concordia, en dirección a la zona oriente de la ciudad. Las investigaciones preliminares revelaron que el vehículo volcó tras perder el control, lo que provocó una fuga de gas a causa de una hendidura en el tanque, derivada del impacto contra un bloque de contención.

Tan solo 31 segundos después del percance, la nube de vapor blanco generada por la fuga se inflamó, convirtiéndose en una enorme llamarada que alcanzó a varios automóviles y transeúntes cercanos al punto del siniestro. El fuego se propagó rápidamente, causando daños severos y un elevado número de víctimas.

En un principio, la hipótesis principal sugería que la volcadura pudo deberse a irregularidades en el pavimento o un bache. Sin embargo, tras las primeras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) determinó que la causa más probable del accidente fue el exceso de velocidad con el que circulaba la unidad al momento del descenso.

Fuente: Tribuna del Yaqui