Alerta INEGI: El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 63 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante septiembre de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al tercer trimestre del año, la cual fue presentada este jueves.

El sondeo, realizado en 91 áreas urbanas, refleja un aligera variación respecto al trimestre anterior, manteniendo a la percepción de inseguridad como uno de los principales problemas que afectan a la población.

Las ciudades más inseguras para la población fueron:

• Culiacán, Sinaloa: 88.3 por ciento

• Irapuato, Guanajuato: 88.2 por ciento

• Chilpancingo, Guerrero: 86.3 por ciento

• Ecatepec, Estado de México: 84.4 por ciento

• Cuernavaca, Morelos: 84.2 por ciento

La ENSU señala que el 68.2 por ciento de las mujeres y 56.7 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Ayer miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que aún "hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país", aunque destacó que la estrategia de seguridad ha permitido reducciones significativas en diversos indicadores delictivos. García Harfuch informó que, entre 2019 y 2025, los homicidios dolosos disminuyeron 28 por ciento, los secuestros bajaron 69 por ciento y los robos con violencia se redujeron 48 por ciento, según los registros oficiales.

El titular de la SSPC destacó que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se tiene una reducción de 32 por ciento en el promedio diario de homicidios, lo que significa 27 menos que en septiembre de 2024, además comentó que el mes pasado de septiembre fue el más bajo en este delito en 10 años.

García Harfuch defendió este miércoles ante el Senado mexicano la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que los resultados de su primer año de gobierno demuestran avances concretos en la pacificación del país.

"Vengo a informar con datos concretos las acciones realizadas y los resultados alcanzados para garantizar la paz, la justicia y la tranquilidad en el país con la certeza de que la estrategia de seguridad avanza por el camino correcto", afirmó Harfuch durante su intervención en la glosa del primer informe de gobierno.

Los datos del INEGI reflejan que, aunque hay indicadores oficiales de reducción en delitos como el homicidio, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Esta situación representa un reto para las autoridades en materia de seguridad, quienes deben trabajar no solo en reducir los delitos, sino también en generar condiciones que devuelvan la confianza a la ciudadanía. La ENSU es un instrumento trimestral del INEGI que permite conocer el sentir de la población respecto a la seguridad pública en zonas urbanas, lo que lo convierte en un referente para entender la dimensión social de la violencia en México.

