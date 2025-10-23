Crece percepción de inseguridad, Sheinbaum se manifiesta contra EU y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si a ti te resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano y de los acontecimientos que marcan la pauta en el país, tu mejor opción para informarte es ver y leer el Tribuna Top 3 México. En el resumen de este jueves 23 de octubre, entérate del mensaje que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum contra acciones del Gobierno de Estados Unidos y más noticias relevantes.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum, en desacuerdo con EU por ataques a buques en el Caribe y Pacífico

Durante su reciente conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a los recientes ataques que ha realizado el Gobierno de Estados Unidos contra buques vinculados al narcotráfico y destacó la importancia de respetar las leyes internacionales.

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a la búsqueda

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, compartió en sus redes sociales una invitación pública al senador Gerardo Fernández Noroña, para participar en una jornada de búsqueda en Sinaloa, luego de que el legislador anunciara que viajará a Palestina, donde se desarrolla un conflicto armado desde hace 2 años.

Temor a la inseguridad en México creció un 63 por ciento

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el 63 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante el pasado mes de septiembre de 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre del año.



Top 3 de la información en México: lo que no puedes dejar pasar hoy. uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Presentado por Casa Ley: tres noticias clave que están marcando el día. Mantente informado con claridad y credibilidad. uD83DuDCE3https://t.co/MCVZfAbfnY#Top3México #NoticiasMéxico #CasaLey pic.twitter.com/OW0e1MpFd7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui