Empresarios de EU, bajo investigación por 'huachicol fiscal' en México, confirma Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 23 de octubre de 2025, la mandataria confirmó que empresarios de Estados Unidos (EU) están siendo investigados por su presunta participación en la red de 'huachicol fiscal' que opera en el país.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón de la Tesorería, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con carpetas de investigación que incluyen a personas de nacionalidad estadounidense, y que se encuentran a la espera de que los jueces otorguen las órdenes de aprehensión correspondientes.

#Nacional | Sheinbaum informa que hay investigaciones contra empresarios de EU por huachicol fiscal ?? pic.twitter.com/7jNJcr4OKs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Sheinbaum Pardo destacó que la presencia de empresarios originarios de EU en estas investigaciones se debe a que no se puede justificar el ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Sí, hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal", declaró la presidenta de México este jueves.

Huachicol, un problema que sigue en México, afirma Sheinbaum Pardo

En sus declaraciones, la presidenta también reconoció que el contrabando de combustible, conocido como 'huachicol', continúa ingresando al país, aunque señaló que la cantidad es considerablemente menor en comparación con periodos anteriores. La disminución, según la mandataria mexicana, se debe a las detenciones recientes de personas involucradas en estas operaciones ilegales.

Sheinbaum Pardo recordó que EU también realiza investigaciones relacionadas con este fenómeno a través del Departamento de Justicia, lo que confirma la implicación internacional en estas operaciones ilícitas: "Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el propio Departamento de Justicia. Entonces, sí hay carpetas de investigación en la fiscalía2.

La información sobre la participación de empresas estadounidenses se compartió luego de que la agencia Reuters reportara que la compañía Ikon Midstream habría transportado 120 mil barriles de diésel al Puerto de Ensenada en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hallazgo refuerza la relevancia de las investigaciones en curso y la cooperación internacional entre autoridades mexicanas y estadounidenses para frenar el contrabando de combustible.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'