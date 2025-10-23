Frente frío y onda tropical: ¿Cómo estará el clima en México HOY jueves 23 de octubre?

Ciudad de México.- El clima en México este jueves 23 de octubre de 2025 estará marcado por contrastes entre calor extremo en el norte y sur del país, lluvias fuertes en varias regiones y rachas de viento derivadas de la llegada de un nuevo Frente Frío. La combinación de canales de baja presión, humedad del Golfo de México y del Caribe, así como una corriente subtropical, mantendrá condiciones variables a lo largo del territorio nacional. ¡Aquí todos los detalles del pronóstico!

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves la onda tropical número 39 continúa desplazándose al sur de Chiapas, donde generará lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en estados del oriente, sureste y Península de Yucatán. A su vez, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera norte del país, lo que provocará vientos intensos y posibles torbellinos en zonas de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Así será el clima en México este jueves. Foto: Conagua

En el noroeste, la vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical favorecerán lluvias con descargas eléctricas en Chihuahua y algunas zonas de Sonora y Durango, mientras que en el occidente y centro del país continuarán los chubascos dispersos, principalmente en Jalisco, Michoacán y Colima. En la región sur, las lluvias más importantes se concentrarán en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde también se esperan acumulaciones que podrían provocar encharcamientos o deslaves en zonas de montaña.

En el norte y noreste, la entrada de humedad del Golfo de México y los canales de baja presión dejarán lluvias en Tamaulipas y Veracruz, con acumulaciones fuertes en la región Olmeca. En la Península de Yucatán, el ingreso de aire cálido y húmedo del mar Caribe ocasionará lluvias intensas y descargas eléctricas en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, principalmente durante la tarde y noche.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que todas las lluvias podrían presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo, además de reducir la visibilidad en carreteras y provocar el aumento en niveles de ríos y arroyos.

Temperaturas de esta jornada

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en estados del norte, occidente y sureste. Las máximas oscilarán entre 35 y 40°C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. En tanto, las zonas montañosas del centro y norte del país registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C, especialmente en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, donde podría presentarse escarcha durante la madrugada.

El SMN mantiene vigilancia sobre la evolución del frente frío que ingresará al país en las próximas horas, el cual podría modificar las condiciones del clima hacia el fin de semana. Aquí te compartiremos más detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)