Joaquín López-Dóriga confronta a Sergio Mayer por el "bailongo" en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena, Sergio Mayer, sostuvieron un intenso intercambio de palabras durante una entrevista en vivo tras el homenaje que la Cámara de Diputados le rindió a la Sonora Santanera, agrupación que celebra 70 años de trayectoria artística. El evento se llevó a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo, en donde hubo música y baile luego de una discusión plenaria sobre las intensas lluvias que azotaron a Veracruz.

En medio de la sesión legislativa, algunos legisladores salieron del recinto para unirse a la conmemoración del grupo musical, situación que generó múltiples reacciones por parte de usuarios en redes sociales, así como críticas de un sector de los medios de comunicación, incluido el reconocido periodista, Joaquín López-Dóriga, quien se lanzó contra Sergio Mayer por dicha acción.

Sergio Mayer defendió el evento, señalando que había sido programado con anticipación. "No es incorrecto, ya te respondí", dijo. Sin embargo, López-Dóriga insistió en que no se trataba del homenaje en sí, sino del ambiente festivo en un momento de emergencia. "Estoy hablando del bailongo en medio de la tragedia. Y tú dices que no es incorrecto, entonces ya me contestaste".

Bien preocupados por los damnificados y la tragedia… es la legislatura que nos tocó.



Así la fiesta de los diputados de Morena con la Sonora Santanera.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/4FQ0Wy91Ir — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 22, 2025

La conversación se tornó más ríspida cuando Mayer intentó comparar el controversial momento con un evento previo, a lo que López-Dóriga respondió: “Eso no tiene nada que ver porque ahí no bailó nadie, fue un concierto.” Mayer replicó: “Ah, entonces si bailas es incorrecto”, lo que intensificó el debate.

El periodista también señaló que entre los asistentes a la celebración estaban figuras clave de Morena, como el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien es vicecoordinador de Morena. Mayer respondió con incomodidad: “¿Qué tiene, perdón? Es que no te… Oye.”

No obstante, todo culminó con una frase que rápidamente se viralizó: “No, perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien. Así son los diputados de Morena en los tiempos estelares de la 4T, se equivocó de programa”, dijo el comunicador, aludiendo a la participación de Mayer en La Casa de los Famosos México.

El intercambio ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la crítica del periodista, mientras otros defienden el derecho de los diputados a rendir homenaje a una agrupación histórica. Lo cierto es que este tema se ha convertido en un símbolo de la tensión entre deber institucional y expresión cultural en tiempos de crisis.

uD83DuDD25uD83CuDF99? “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México