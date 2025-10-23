Sheinbaum se LANZA contra Estados Unidos por ATAQUES a buques en mar Caribe y Pacífico

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 23 de octubre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a los recientes ataques que ha realizado Estados Unidos (EU) contra buques, presuntamente vinculados con el narcotráfico, en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico en días recientes.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que el país no está de acuerdo con la forma en que se han realizado estas operaciones y destacó la importancia de respetar las leyes internacionales.

En la previa, el Gobierno de Estados Unidos ejecutó un octavo ataque a un buque presuntamente relacionado con narcotráfico, difundiendo un video que muestra la destrucción de la embarcación. En este contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que existen normas internacionales que regulan el actuar frente a presuntos transportes ilegales de drogas o armas, y que México ha manifestado su posición tanto al gobierno estadounidense como públicamente.

Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o de armas, en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo la mandataria mexicana.

Diálogo internacional y defensa de la soberanía

Sheinbaum también se refirió a la relación entre México y EU en el marco de conflictos internacionales recientes. En relación con declaraciones de Donald Trump sobre los supuestos vínculos del presidente colombiano Gustavo Petro con el crimen organizado, la mandataria señaló que cada país tiene sus propias estrategias. Apuntó que México ha privilegiado la defensa de sus ciudadanos y la soberanía nacional mediante un diálogo franco y respetuoso.

Nosotros hemos elegido en primer lugar la defensa de nuestros compatriotas en Estados Unidos y defender nuestros principios, nuestra soberanía, en un esquema de diálogo franco buscando un acuerdo. Es la manera en la que hemos trabajado sin renunciar a la soberanía ni a la libre determinación", dijo la presidenta de México.

La presidenta subrayó que México continuará promoviendo el respeto a las leyes internacionales, la cooperación con otras naciones y la seguridad en operaciones en aguas internacionales. Reconoció que cada presidente tiene su estilo para enfrentar desafíos internacionales, pero enfatizó que la protección de la soberanía y la legalidad es prioritaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'