El libro de Claudia Sheinbaum 'Diario de una transición histórica' ya está a la venta; ¿Dónde comprarlo?

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su libro 'Diario de una transición histórica' durante su mañanera del 24 de octubre. Claudia Sheinbaum resaltó que se trató de un trabajo que tardó mucho en entregar, pues tenía notas desde que inició la transición.

El libro fue publicado por Editorial Planeta el pasado 16 de octubre; sin embargo, será hasta este fin de semana cuando podrá ser encontrado en todas las librerías. Cabe señalar que 'Diario de una transición histórica' ya está a la venta en tiendas digitales como Mercado Libre y la página de Gandhi, con un precio de 298 pesos mexicanos.

Presume la presidenta Claudia Sheinbaum que ya está listo su libro "Diario de una transición histórica". pic.twitter.com/ryPOKdLfBL — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 24, 2025

“Ya salió este fin de semana ya lo podrán encontrar. Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición”. Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la sinopsis de la página web de Librerías Gandhi, el libro de Claudia Sheinbaum, 'Diario de una transición histórica', habla sobre el inicio de lo que la presidenta llama el "segundo piso de la Cuarta Transformación". Se trata del diario de "los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país al que he decidido entregarme", señala la presidenta en su libro.

Las librerías resaltan que el ejemplar cuenta con un precio unitario de $298 pesos, el mismo valor del último libro del expresidente AMLO llamado 'Gracias'. Aunque la mandataria no ahondó mucho sobre la salida de este libro, el equipo de la Presidencia compartió imágenes del ejemplar donde, en la contraportada se observa una foto de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la que hoy es su oficina.

Donde se lee el siguiente texto dedicado al originario de Macuspana, Tabasco: "Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme. También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino".

Libro de la presidenta Claudia Sheinbaum. Créditos: Internet

"Fue bastante tiempo por que tenía apuntes desde la transición, después lo entregamos finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses", dijo en Palacio Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui