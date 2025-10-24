Frente Frío 10 provocará LLUVIAS en el norte de México HOY viernes 24 de octubre: Conagua

Ciudad de México.- El Frente Frío número 10 continúa avanzando sobre el norte del país y traerá consigo lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un descenso notable en las temperaturas matutinas. Este viernes 24 de octubre DE 2025, gran parte de México experimentará condiciones contrastantes: mientras el norte y el sureste estarán bajo los efectos de tormentas y vientos fuertes, en el sur y el occidente prevalecerá el ambiente cálido y estable. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos, provocará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Coahuila, principalmente en las zonas norte y noreste. También se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con posibilidad de torbellinos o tornados, sobre todo en el norte de Chihuahua y el noroeste de Coahuila.

Conoce todos los detalles del clima en México para este viernes. Foto: Conagua

Hacia el occidente y el centro del país, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México generarán chubascos y lluvias moderadas en estados como Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tabasco. En estas regiones, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, aunque sin condiciones para eventos severos.

En el sureste, un segundo canal de baja presión combinado con la onda tropical número 39 y la entrada de humedad del mar Caribe provocará lluvias en Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. En particular, se esperan lluvias fuertes en el centro y sur de Chiapas, así como en la costa oaxaqueña, donde además se pronostica oleaje elevado de hasta tres metros en el Golfo de Tehuantepec.

El organismo meteorológico advirtió que las precipitaciones podrían reducir la visibilidad, causar deslaves en zonas montañosas y generar inundaciones urbanas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En contraste, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones del altiplano central y norte del país, incluyendo Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México, donde dominará un cielo despejado con ambiente templado a caluroso durante la tarde.

Respecto a las temperaturas, se prevén valores máximos de 35 a 40°C en zonas del sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Oaxaca, mientras que los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 35°C en Jalisco, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y el Estado de México (Edomex) amanecieron con temperaturas de hasta 0°C y heladas ligeras, típicas del inicio de la temporada invernal.

Con este panorama, el SMN mantiene vigilancia sobre el frente frío número 10 y sus efectos, que podrían extenderse durante el fin de semana hacia el noreste del país. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)